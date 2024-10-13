12 Bebeğin Öldüğü Skandalda Yeni Gelişme

Yenidoğan bebekleri SGK'dan para almak için gereksiz yere özel hastanelerin yoğun bakımlarına sevk ederek vurgun yapan çete nisan ayında harekete geçilerek çökertilmişti.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Doktor ve hemşirelerin başrolde olduğu skandalda 12 bebek yaşamını yitirmişti. Gündeme bomba gibi düşen yenidoğan skandalında soruşturma tamamlandı.

İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda, 112 Acil Çağrı Merkezinde çalışan kişilerle ortak hareket ederek bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek haksız kazanç elde ettikleri belirlenen aralarında doktorlarında yer aldığı onlarca kişi gözaltına alındı. Çetenin 8 farklı özel hastaneyle anlaştığı ve işlemlerini bu hastaneler üzerinden yaptığı belirlendi. Tamamlanan soruşturma kapsamında 47 kişinin cezalandırılması istendi.

DEVLETİ YÜZ MİLYONLARCA LİRA DOLANDIRDILAR

Bebekleri 14 gün boyunca hastanelerde tutan çetenin amacı, bebek başına günlük 8 bin lira yoğun bakım ücretini alabilmekti. Yapılan bu usulsüzlükler sonucu devlet yüz milyonlarca lira zarara uğratıldı.

NELERLE SUÇLANIYORLAR

Örgüt yöneticisi doktorun da aralarında bulunduğu 47 şüpheli hakkında kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık, örgüte bilerek isteyerek yardım etmek, ihmalli davranışla kasten adam öldürmek, suç işlemek, resmi belgede sahtecilik, kişisel verileri ele geçirmek ve yaymak gibi suçlardan cezalandırılması istendi.

Kaynak: CNN Türk