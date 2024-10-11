Böyle Skandal Görülmedi! Sadece 8 Bin TL İçin... Doktorlar Çete Kurup 12 Bebeği Öldürdü

İstanbul merkezli bir hastane çetesi haksız kazanç sağlamak uğruna masum bebeklerin ölümüne neden oldu. Aralarında doktorların ve hemşirelerin olduğu çete 12 bebeği öldürdü. Skandal olay, yeni doğum yapan bir annenin, bebeğinin 14 gündür kendisine gösterilmediği, süt bile veremediği iddiasıyla şikayetçi olması üzerine ortaya çıktı.

Gazeteci Emrullah Erdinç YouTube hesabında yenidoğan ünitesinde doktorların bir çete kurduğunu ve bu çete vasıtasıyla doktorların SGK'yı nasıl dolandırdığını anlattı. Hasta olmayan bebeklerin küvözde tutulduğu, 12 bebeğin bu nedenle hayatını kaybettiği anlaşıldı. Erdinç içi bomboş özel hastanelerden bahsediyoruz diyerek şunları anlattı:

Bir anne 'Doğum yaptım, süt vermek istiyorum, 14 gün boyunca hastaneye gittim ve göremedim' diyor. Birden bire fenalaştı denildi ve yoğun bakıma alındı. Mali Şube Müdürü ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün yaptığı araştırmalar sonucu korkunç gerçek ortaya çıktı.

'8 BİN TL İÇİN...'

Yoğun bakım üniteleri dolsun diye, günlüğü sadece 8 bin TL'ye fatura edebilmek için 14 gün boyunca, hastanelerde yatmaması gerek bebeklerin hastanede yatırıldığı ve akabinde bu çetenin, doktorların da yer aldığı, 1 milyarın üzerinde haksız kazanç elde ettiği ortaya çıktı.

1 milyar kazanabilmek için 12 bebeğin ihmalle ölümüne yol açtıkları da ortaya çıkmış oldu.

14 gün boyunca o süre içerisinde yeni doğan bebekleri yoğun bakım ünitesinde bekletiyorlar, bu birinci aşama.

Sonrasında yoğun bakım ünitesi dolsun diye anlaşmalı oldukları belli başlı hastaneler ve 112'deki bazı personeli de ayarlayarak, o kişiler de tutuklandı, yakında bir hastane ver mesela oranın yoğun bakım ünitesi bomboş. Çünkü çete ile anlaşmalı değiller.

'EX OLURSA FİŞİ ÇEK'

Ama çeteyle anlaşmalı olan ve içinde malzemeleri eksik olan hastaneler var. O hastanelere dolduruyorlar sürekli. Madem böyle bir sistem kuruyorsunuz o zaman içini doldurun. Yoğun bakım hemşiresi yok. Korkunç bir şey.

22 yaşında bir hemşire yardımcısı var. Diyor ki ben bu bebeklerden birine bir şey olurse ne yapacağım. Doktoru ararsın diyorlar. Kaya bebek fenalaştı ne yapacağım diyor. Diyorlar ki ex olursa fişi çek.

Hastanelerin hepsi belli, hepsi İstanbul'da. Çorlu ve Tekirdağ'da da var. Özellikle bebek ölümlerini şimdi inceliyorlar."