Bursa'da Sağanak Sonrası 'Mini Süper Hücre': İlk Defa Görenler Kameralara Sarıldı

Bursa’da etkili olan sağanak yağış ve dolu, şehri adeta abluka altına alırken, 'mini süper hücre' doğa olayı kameralara yansıdı. Su basan kahvehanede vatandaşlar, sandalyelerin üzerine çıkarak selden korunmaya çalıştı.

Son Güncelleme:

Bursa'yı dakikalar içinde abluka altına alan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkilerken, meydana gelen 'mini süper hücre' kameralara yansıdı. Su basan bir kahvehanede ise vatandaşlar, sandalyelerin üzerine çıkarak önlem aldı.

Bursa'da Sağanak Sonrası 'Mini Süper Hücre': İlk Defa Görenler Kameralara Sarıldı - Resim : 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası Bursa kent merkezini şiddetli yağmur ve dolu vurdu. Trafiğin durma noktasına geldiği anlarda, Bursa'da 'mini süper hücre' meydana geldi. İlk defa 'süper hücre' gören vatandaşlar o anları saniye saniye kayda aldı.

Bursa'da Sağanak Sonrası 'Mini Süper Hücre': İlk Defa Görenler Kameralara Sarıldı - Resim : 2

Öte yandan, merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'nde de bir kahvehaneyi su bastı. Sular altında kalan kahvehanedeki vatandaşlar, sandalyelerin üzerine çıkarak korundu. Kendi imkanlarıyla suları tahliye eden vatandaşların imdadına belediye personelleri yetişti. Öte yandan etkili olan yağışta pazarcıların zor anları kameraya yansıdı.

Sular Altında Kalan Kahvehanede Oyuna Devam EttilerSular Altında Kalan Kahvehanede Oyuna Devam EttilerGüncel

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Adeta Şifa Deposu, Birlikte Tüketildiğinde O Derdi Söküp Atıyor! Bardağa Bir İki Tutam Eklemek Yeter Adeta Şifa Deposu, Birlikte Tüketildiğinde O Derdi Söküp Atıyor! Bardağa Bir İki Tutam Eklemek Yeter
Köfteci Yusuf'ta 'Domuz Eti Skandalı'nda Yeni Perde: Helal Akreditasyon Kurumu'ndan Açıklama Geldi Köfteci Yusuf'ta 'Domuz Eti Skandalı'nda Yeni Perde
Alacak Verecek Kavgasında Kan Aktı: 1 Ölü, 2 Yaralı Alacak Verecek Kavgasında Kan Aktı: 1 Ölü, 2 Yaralı
Kastamonu'dan Avrupa'ya Kasa Kasa Satılıyor! Hem Bir Günde 25 Bin TL Kazandırıyor Hem de Damarları Tertemiz Yapıyor Kastamonu'dan Avrupa'ya Kasa Kasa Satılıyor! Bir Günde 25 Bin TL Kazandırıyor