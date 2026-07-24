AKOM İstanbul İçin Bir Kez Daha Saat Verdi! İş Çıkışına Dikkat, Çok Kuvvetli Geliyor

İstanbul'un bu akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor. AKOM, gece boyunca etkisini artıracak sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü yağışlar nedeniyle su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı uyardı.

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AKOM İstanbul İçin Bir Kez Daha Saat Verdi! İş Çıkışına Dikkat, Çok Kuvvetli Geliyor
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İstanbul'da hava durumu hafta sonu planı yapan vatandaşlar tarafından merak edilirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) kent için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısında bulundu.

Açıklamaya göre, akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklıkları ani düşecek, gece boyunca ise yağışlar İstanbul genelinde etkisini artıracak.

GECE İTİBARIYLA BAŞLAYACAK

Yağışların ilk olarak saat 18.00 sıralarında Çatalca ve Silivri başta olmak üzere İstanbul'un batı kesimlerinde başlaması, saat 23.00'ten sonra ise il genelinde etkisini artırması öngörülüyor.

Yağışların perşembe günü saat 10.00'a kadar aralıklarla devam edebileceği, bazı bölgelerde metrekareye 10 ila 25 kilogram arasında yağış düşebileceği tahmin ediliyor.

AKOM İstanbul İçin Bir Kez Daha Saat Verdi! İş Çıkışına Dikkat, Çok Kuvvetli Geliyor - Resim : 1

ŞİMŞEK VE YILDIRIM TEHLİKESİ

Sıcak ve nemli hava ile kuzeyden gelen serin havanın bölgede karşılaşması sonucu oluşacak kararsız atmosfer nedeniyle yağışların yer yer tahmin edilenden daha kuvvetli olabileceği, yağış anında şimşek ve yıldırım hadiselerinin de görülebileceği öngörülüyor.

Çöp ve benzeri atıkların toplanması, yağmur suyu mazgalları ile baca temizliklerinin yapılması, mesai saatleri dışında nöbetçi ekiplerin görevlendirilmesi ve kritik noktalarda personelin hazır bulundurulmasını öneren AKOM, beklenen yağış nedeniyle yaşanabilecek su baskınları ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması yönünde ilgili kurumları ve vatandaşları uyardı.

Kaynak: AA

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