Fatma Soydaş'ın Instagram ve TikTok Hesaplarına Erişim Engeli

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Paylaştığı ücretli özel içeriklerin sosyal medyada tepki çekmesinin ardından hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dinî değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlatılan ve gözaltı kararı verilen içerik üreticisi Fatma Soydaş hakkında yeni bir gelişme daha yaşandı.

İfade Özgürlüğü Derneği'nin (İFÖD) aktardığı bilgilere göre, Soydaş'ın Instagram ve TikTok hesaplarına erişim engeli getirildi.

Erişim engeli kararı Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 21 Temmuz 2026 tarihinde alındı.

TÜRKİYE'DEN ERİŞİLEMİYOR

Karar doğrultusunda Fatma Soydaş'ın 284 bin takipçili Instagram ve 232 bin takipçili TikTok hesapları, 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında 2026/8361 sayılı kararla Türkiye'den erişime engellendi. Uygulamanın ardından Soydaş'ın her iki sosyal medya hesabı da Türkiye'den görünmez hale geldi.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş, daha önce ilahiyatçı Said Hatipoğlu'yla çektiği videolarla geniş kitlelerce tanınmıştı. Soydaş, kısa süre önce 'Zebani Efe' lakabıyla bilinen Efe Beycan ile sevgili olduklarını duyurmuştu.

Son olarak paralı abonelik sistemine geçen Fatma Soydaş’ın paylaştığı içerikler dikkat çekmişti. Özel içerik kategorisinde ayak fotoğrafları dahil birçok görüntü paylaşan Soydaş'ı kullanıcılar, İçişleri Bakanlığı’nı etiketleyerek 'Dini değerleri alenen aşağılama' suçundan işlem yapılmasını istemişti.

Son olarak, 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçlamasıyla gözaltı kararı verilmişti.

Kaynak: Haber Merkezi