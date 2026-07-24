Bakanlık Yeni Sistemi Duyurdu: Yeşil Pasaport Almak Artık Çok Daha Kolay

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Yeşil pasaportta yeni dönem başlıyor. Milyonları ilgilendiren konu hakkın açıklama yapan Ticaret Bakanlığı, işlemlerinin daha hızlı ve tek merkezden yürütülmesini sağlamak amacıyla Destek Yönetim Sistemi'ni (DYS) kullanıma açtı.

Sabah'ın haberine göre, sisteme kayıt yaptırmak isteyen ihracatçıların, üyesi oldukları ve işlemlerini yürüttükleri ihracatçı birliğine başvurması yeterli olacak. Herhangi bir ihracatçı birliğine üye olmayan yararlanıcılar ise tercih edecekleri ihracatçı birlikleri genel sekreterlikleri aracılığıyla kayıt işlemlerini tamamlayabilecek.

Son üç takvim yılı dikkate alınarak hesaplanan yıllık ortalama ihracat tutarına göre firmalara yeşil pasaport kontenjanı tanınacak.

Yeşil pasaport hakkından ihracatçı firmaların sahipleri, ortakları ve çalışanları faydalanabilecek. Ayrıca şirketin sahibi veya ortağının tüzel kişi olması halinde, söz konusu tüzel kişiliğin sahipleri, ortakları ya da çalışanları da bu haktan yararlanabilecek.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Pasaport başvuruları, kanuni merkezi veya iş merkezi Türkiye'de bulunan firmaların yetkilileri tarafından yapılabilecek.

Bununla birlikte, şirkete dışarıdan atanan müdürler veya yönetim kurulu üyeleri, pasaport hakkı kazanan şirketin e-SGK kayıtlarında çalışan olarak yer almıyor ve şirkette ortaklık payı bulunmuyorsa başvuruda bulunamayacak. Şirketten yalnızca huzur hakkı alınması da yeşil pasaport için yeterli şart olarak kabul edilmeyecek.

KONKORDATO DETAYI

Öte yandan, iflas veya tasfiye sürecinde bulunan, geçici ya da kesin konkordato mühleti verilen ve tam bölünme işlemini gerçekleştirmiş firmalar ihracatçılara tanınan yeşil pasaport hakkından yararlanamayacak.

EŞ VE ÇOCUKLARA HAK TANINMIYACAK

İhracatçılara verilen hususi damgalı pasaportta, devlet memurlarında olduğu gibi eş ve çocuklara doğrudan hak tanınmıyor. Ancak eş ve çocukların şirkette ortak ya da çalışan olması ve firmanın kontenjanının bulunması halinde başvuru yapılabilecek.

Kaynak: Sabah Gazetesi