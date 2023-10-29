29 Ekim şaşkınlığı: 'Türkiye'yi ciddiye alan tüm ülkeler temsilcilerini bile belirlemişti, büyükelçilikler son güne dek beklediler'

Gazeteci Murat Yetkin, sönük geçen 29 Ekim kutlamalarıyla ilgili olarak "Türkiye'yi ciddiye alan bütün ülkeler böyle bir davet gelse, hangi devlet temsilcilerini göndereceklerini bile belirlemişlerdi", "Ankara'daki büyükelçilikler yine de son güne dek bekledi" ifadelerini kullandı.

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29 Ekim şaşkınlığı: 'Türkiye'yi ciddiye alan tüm ülkeler temsilcilerini bile belirlemişti, büyükelçilikler son güne dek beklediler'

Cumhuriyetin ilanının 100. yılının Türkiye genelinde kutlanması bekleniyordu, ancak iktidar kanadının bu konudaki isteksizliği özellikle yabancı ülke temsilcileri tarafından şaşkınlıkla izleniyor.

Sönük geçen 29 Ekim'i köşesine taşıyan gazeteci Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden göreve seçildiğinde yaptığı 'uluslararası kutlamayı' cumhuriyetin yüzüncü yılı için yapmayı tercih etmediğini vurgulayarak "Gazze'de Filistin halkına İsrail hükümetince reva görülen zulmün davetin iptal gerekçesi olmadığını açıkladı Cumhurbaşkanlığı. Doğruydu, çünkü Hamas'ın İsrail'e saldırısı öncesinde yapılmış bir planlama yoktu ki iptal edilmiş olsun" bilgisini verdi.

Yetkinreport.com'da yayımlanan yazının devamında şunlar kaydedildi:

"Türkiye'ye dostane ya da hasmane yaklaşan, ama Türkiye'yi ciddiye alan bütün ülkeler böyle bir davet gelse, hangi devlet temsilcilerini göndereceklerini bile belirlemişlerdi. Aslında ülkeler bu tür önemli yıldönümlerini kutlama programlarını, tüm yıla yayılacak şekilde çok önceden ilan eder. Ankara'daki büyükelçilikler yine de son güne dek bekledi.

Cumhuriyetin 100. Yılını önemsedikleri şekilde kutlamak isteyen halk ne yaptı? Özellikle büyük şehirlerde kendiliğinden sokaklara döküldü elinde bayraklar, dillerinde 'Yaşasın Cumhuriyet' sloganlarıyla."

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