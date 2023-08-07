Zonguldak'ta maden göçüğü: 1 madenci hayatını kaybetti
TTK Zonguldak Karadon Müessesesi 1’inci ocakta meydana gelen göçükte mahsur kalan Erdal Karaçam isimli maden işçisi hayatını kaybetti.
Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak Karadon Müessesesi 1’inci ocakta arın (kazı yeri) kayması sonucu meydana gelen göçükte mahsur kalan bir işçi hayatını kaybetti.
Gazete Duvar'dan Mustafa Özdemir'in haberine göre, 4/12 vardiyasında çalışan nezaretçi Erdal Karaçam, mesai arkadaşları ve tahlisiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda mahsur kaldığı yerden çıkartıldı.
Sağlık ekibinin müdahalelerine rağmen hayatını kaybeden Karaçam’ın cansız bedeni ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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