AKP'den 'dövizle askerlik' açıklaması

AKP Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, yurt dışında yaşayan ve Türk vatandaşlığından çıkan veya çıkarılanların, yeniden Türk vatandaşlığı hakkını kazanmaları durumunda dövizle askerlikten faydalanamayacaklarına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

AKP'den 'dövizle askerlik' açıklaması

AKP Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, yaptığı yazılı açıklamada, "Askeralma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in, 5 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, özellikle sosyal medyada, yurt dışında yaşayan ve Türk vatandaşlığından çıkan veya çıkarılanların, yeniden Türk vatandaşlığı hakkını kazanmaları durumunda dövizle askerlikten faydalanamayacakları yönünde çeşitli iddiaların yer aldığına dikkati çekti.

Sırakaya, "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ülkeleriyle olan güçlü bağlarına zarar verebilecek bu haber, söylenti ve yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından ilgili yönetmelikte yapılan değişiklik, sadece bedelli askerliğe yönelik olup, dövizle askerliği kapsamadığı açıkça belirtilmiştir” bilgisini verdi.

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