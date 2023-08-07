3,5 saatlik toplantının ardından vatandaşın eli yine boş kaldı, Erdoğan çevrecileri hedef aldı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, dış politika ve ekonomi gündemiyle Beştepe'de toplandı. 3,5 saat süren toplantı sona erdi.

Erdoğan, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yer alan Akbelen Ormanı'ndaki ağaç katliamını savunurken eylemcileri hedef aldı. Erdoğan, "Güney Ege'de kullanılan elektriğin neredeyse 3'te 2'sini üreten Akbelen Termik Santrali ülkemiz için milli bir değer konumundadır. Santralimizin kaynağını azalttığı için kömürle faaliyetine devam etmesi gerekiyor. Avrupa'nın hiçbir yerinde kömürle üretimin artırılmasına karşı çıkılmazken, Türkiye'de ağaç sevgisi adında provakatif eylemler yapılmaktadır. Ülkemizin ormanlarının arttığı ilgili kurumlar tarafından sürekli olarak açıklanmıştır. Kampanyaları ağaç sevgisiyle izah edemeyeceğimiz açıktır. Çevreci görünümlü marjinallere aldırmıyor, sadece işimize bakıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Öncelikle Kocaeli'deki patlamada yaralana vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.

Geçmişteki tüm kazançlarımızın altında birlik ve beraberlik olduğunun bilincindeyiz. Ne zaman atağa kalksak hemen kardeşliğimize ve birliğimize saldırıldığını görüyoruz. Son 10 yıldır aynı tuzakları yaşadık. Gezi olaylarından 15 Temmuz darbe girişimine kadar tüm olayları hezimete uğrattık.

AKBELEN'İ HEDEF ALDI

Güney Ege'de kullanılan elektriğin neredeyse 3'te 2'sini üreten Akbelen Termik Santrali ülkemiz için milli bir değer konumundadır. Santralimizin kaynağını azalttığı için kömürle faaliyetine devam etmesi gerekiyor. Avrupa'nın hiçbir yerinde kömürle üretimin artırılmasına karşı çıkılmazken, Türkiye'de ağaç sevgisi adında provakatif eylemler yapılmaktadır. Ülkemizin ormanlarının arttığı ilgili kurumlar tarafından sürekli olarak açıklanmıştır. Kampanyaları ağaç sevgisiyle izah edemeyeceğimiz açıktır. Çevreci görünümlü marjinallere aldırmıyor, sadece işimize bakıyoruz.

Fitne yelkenlerini şişirmek isteyenler her zaman olduğu gibi yine hüsrana uğrayacaklardır. Bunlar kabusla uyanmaya mahkumdur. Seçimleriz üzerinden 72 gün geçmesine rağmen muhalefet hala sandığın iradesini kabul etmiyor. Her gün yeni adaylar çıkarıyorlar. İstediğiniz kadar aday çıkarın. Bu millet kimi nereye oturtacağını biliyor.

ENFLASYON

Türkiye'nin en büyük talihsizliği basiret yoksunu bir muhalefet olmasıdır. Birbirlerini gırtlaklayanların bencilliği asla unutulmayacaktır.

Ekonomik zorlukları göz ardı etmiyoruz. Pazarda, sokaktaki serzenişleri çok yakından izliyoruz. İleride bugünleri Türkiye Yüzyılı'na giderken aştığımız nice tümsekten biri olarak hatırlayacağız. Biz milletimizin takdirine olduğu kadar tenkitlerine de açığız.

Ülkemize tarihimizin en büyük kalkınma hamlesini yaşattık. Yatırıma ve istihdama önem vererek Türkiye'yi her yıl yüzde 5 büyüttük. Bütün bunları 66 milyondan 86 milyona çıkan nüfusa rağmen gerçekleştirdik.

Vatandaşlarımızın tamamına, tarımdan sanayiye, refahlarını yükseltecek bir ortam kurdu. Eğitimi tüm evlatlarımız için erişilebilir kıldık.

Yaklaşık 11 milyon yeni konut yaparak vatandaşlarımızın ev sahibi olmasını sağladık. Ülke genelinde depreme hazırlık amacıyla 6 buçuk milyon konutu dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bunların bir buçuk milyonu ise İstanbul'da acilen dönüştürülmesi gerekilen konutlardır. İnşallah 15 Ağustos'a kadar çadırlarda kalan vatandaşlarımızın hepsini konteynırlara taşıyacağız. Yerinde dönüşüm projesi memnuniyetle karşılanmıştır.

ENFLASYON İLE MÜCADELE

Türkiye'nin son 20 yıldır enflasyon ortalama yüzde 15'tir. Bizden önce daha yüksektir. Yükselen enflasyonu Allah'ın emri ile yine biz indireceğiz. İstihdam ve üretim sayesinde bunu gerçekleştireceğiz.

Sabit ve dar gelirli herkese sesleniyorum. Öğrencisinden ev hanıma sesleniyorum. İnsanlar gibi devletlerin hayatlarında da inişler çıkışlar olabilir. Hem küresel olayların hem Türkiye'nin içindeki sorunlar gelip geçicidir. Türkiye geçmişteki dönemlere göre çok iyi durumdadır. Bu kritik dönemde yapmamız gereken şey evlatlarımızın geleceğini küçük endişelerin önüne koymaktadır.

Deprem tehdidi altındaki şehirlerimizi yeniden inşa etmemiz mi gerekiyor? Şayet omuz omuza verirsek bu sorundan kurtuluruz.

MUHARREM AYI

İki elin parmakları gibi birbirimize kenetlenirsek geleceğimizin parlak olduğunu görürüz. Türkiye daha önce Çanakkale'de, Kutul Amare'da Gabar'da birçok destek yazdı. Son 21 yılda verdiğimiz her mücadelede yer alarak yazdı. Türkiye yine bize destek vererek destan yazacak. Şair diyor ki 'Gün doğar, gün batar.' Bizim milletimize yapacak çok hizmetimiz var. Tüm kalbimizle bu hakikate inanıyoruz.

Her bir vatandaşımıza teşekkür ediyoruz.

Bşta başörtsü ve ailenin korunması olmak üzere milletimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Cumhuriyet'in yüzüncü yılında Türkiye'yi sivil ve özgür bir anayasaya kavuşturmak istiyoruz.

Türkiye'nin yıldızının parladığı alanların başında savunma sanayi gelmektedir. Son derece başarılı geçen İDEF'in katkısıyla 6 milyar dolarlık ihracat hedefinin karışlanacağına inanıyorum.

Aşure Günü'nde Pendik'te Muharrem orucumuzu açtık. Alevi, Sünni, Kürt diyerek aramıza nifak tohumları ekmek isteyenlere izin vermeyeceğimizi bu şekilde gösterdik.

TURİZM

Azizi milletim geçen hafta açıkalanan iki önemliveri Türkiye'nin doğru yolda olduğunu teyit eder niteliktedir. Temmuz ayında en yüksek ihracat değerine ulaştık. Temmuz ayı sın 12 aylık ihracatımız 253 milyar 280 milyon doları buldu.

Türkiye için çalışan ve üreten ihracatçılarımızı can-ı gönülden tebrik ediyorum. Turizm sektörümüzden de gerçketen mutlu haberler alıyorlar. Türkiye'ye yıl başından bu yana 22 milyonu aşkın turist geldi. Gecelik ortalama harcama 67 dolardan 100 dolara yükseldi."

FINDIK ÜRETİMİ

Yaz döneminde açıkladığımız çeşitli alım fiyatları üreticimiz tarafından memnuniyetle karşılandı. Fındığın ihracatımıza yıllık katkısı 2 milyar doları buluyor. Bu sene 125 tonluk bir rekolte bekliyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisi'ni üreticileri korumak için yeniden görevlendirdik.

Giresun kalite fındık için kilogram başına 84 lira, levant kalite için kilogram başına 82 lira 50 kuruş olarak belirlenmiştir."