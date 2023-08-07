CHP'den Erdoğan'a Akbelen tepkisi: Sen talanın yanında dururken "marjinal" dediğin köylüler geleceğe sahip çıkıyor

CHP'li Oğuz Kaan Salıcı, Akbelen'i koruyan köylüleri "marjinal" diyerek hedef alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösterdi.

CHP'den Erdoğan'a Akbelen tepkisi: Sen talanın yanında dururken "marjinal" dediğin köylüler geleceğe sahip çıkıyor

CHP PM üyesi Oğuz Kaan Salıcı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Akbelen'deki ağaç kıyımına savunarak köylüleri hedef almasına tepki gösterdi.

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Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada "Avrupa'nın hiçbir yerinde kömürle üretimin artırılmasına karşı çıkılmazken, Türkiye'de ağaç sevgisi adında provakatif eylemler yapılmaktadır. Ülkemizin ormanlarının arttığı ilgili kurumlar tarafından sürekli olarak açıklanmıştır. Kampanyaları ağaç sevgisiyle izah edemeyeceğimiz açıktır" demişti.

CHP'li Oğuz Kaan Salıcı, Erdoğan'ın sözlerine tepki göstererek "Günlerce köylülere copla, biber gazıyla, TOMA'yla saldırıyordu, şimdi de ormanlarını korudukları için marjinal ilan ederek hedef göstermeye çalışıyor! Sen talanın yanında dururken "marjinal" dediğin köylüler ülkenin doğasına, geleceğine sahip çıkıyor!" dedi.

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