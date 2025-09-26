Zehir Sofralarımıza Geri Dönüyor! Türkiye, Avrupa’nın Gıda Kara Listesinde Birinci

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yurt dışına gönderilen gıda ürünlerinde, izin verilen sınırların üzerinde pestisit (zirai ilaç) ya da aflatoksin (küf toksini) tespit edilmesi nedeniyle Türkiye’ye iade edilen ürünlerin sayısı hızla artıyor. Avrupa Birliği’nin Hızlı Alarm Sistemi RASFF'nin 2025’in ilk dokuz ayına ait verileri, bu alandaki ciddi sorunlara işaret ediyor.

RASFF RAPORUNDA TÜRKİYE ZİRVEDE

Avrupa’ya gönderilen ve uygunsuz bulunan gıda ürünleriyle ilgili olarak Türkiye, yılın ilk dokuz ayında toplam 384 bildirimle ilk sırada yer aldı. Bu alanda Türkiye’yi 223 bildirimle Çin izledi. Türkiye’den AB ülkelerine ihraç edilen ürünler arasında en çok şikayet meyve ve sebze grubuna yönelik yapıldı. Bunu kuruyemiş, çekirdek ve tohumlar (89), baharatlar ve otlar (30), kanatlı eti ve ürünleri (24), incir şekerleme türevleri (15) takip etti. Bunların yanında, diyet gıdalar ve takviyeler (12), tahıllar ve fırın ürünleri (10), kakao/çay/kahve ürünleri (8), gıda ile temas eden malzemeler (5) ve diğer gıda ürünleri (5) de bildirime konu oldu.

KURU İNCİR VE BİBER BAŞI ÇEKİYOR

Özellikle kuru incir, hem aflatoksin hem de okratoksin A nedeniyle 70'in üzerinde bildirim alarak listede ilk sıraya yerleşti. Biber çeşitleri, yüksek seviyede pestisit kalıntıları nedeniyle 20’den fazla bildirime neden oldu. Üzüm yaprağı, armut, kayısı, domates ve nar da öne çıkan diğer problemli ürünler arasında yer aldı.

Yapılan bildirimlerin büyük kısmı, mikotoksin (özellikle aflatoksin), pestisit kalıntısı ve mikrobiyolojik risk (özellikle salmonella) içerikliydi.

İADE BİLDİRİMLERİNDE ALMANYA İLK SIRADA

Türkiye kaynaklı gıda ürünleriyle ilgili en fazla bildirimde bulunan ülke Almanya oldu. 99 bildirimle listenin başında yer alan Almanya’yı;

Bulgaristan (49),

İtalya (48),

Hollanda (33),

Fransa (28) takip etti.

