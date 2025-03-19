Yüzlerce Vatandaş İmamoğlu İçin Saraçhane'de: Özgür Özel'den Kritik Açıklamalar

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından CHP'nin tüm İstanbulluları 20.30'da Saraçhane'de buluşmaya çağırdı. CHP'nin çağrısının ardından yüzlerce İstanbullu Saraçhane'ye akın etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel açıklama yapıyor.

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Yüzlerce Vatandaş İmamoğlu İçin Saraçhane'de: Özgür Özel'den Kritik Açıklamalar

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sabah saatlerinde gözaltına alınmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel tüm İstanbulluları 20.30'da Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediye binası önünde buluşmaya çağırdı.

Yüzlerce Vatandaş İmamoğlu İçin Saraçhane'de: Özgür Özel'den Kritik Açıklamalar - Resim : 1

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbullulara seslendi. Çelik, "Buradayız, milletin iradesini ablukalara terk etmiyoruz. Ekrem Başkanımıza destek için tüm avukatları cübbeleriyle Vatan’a, tüm İstanbulluları Saraçhane’ye davet ediyorum. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!" Buradayız, milletin iradesini ablukalara terk etmiyoruz. Ekrem Başkanımıza destek için tüm avukatları cübbeleriyle Vatan’a, tüm İstanbulluları Saraçhane’ye davet ediyorum. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!" ifadelerini kullandı.

Yüzlerce Vatandaş İmamoğlu İçin Saraçhane'de: Özgür Özel'den Kritik Açıklamalar - Resim : 2

CHP'den gelen çağrıların ardından yüzlerce vatandaş Saraçhane'de İmamoğlu'na destek için toplandı. CHP Genel Başkanı Özel'in Saraçhane'de konuşması bekleniyor.

Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu Saraçhane'de şöyle konuştu:

"Bu soğuk günde biliyorum kilometrelerce yürüyerek buralara geldiniz, engelleri barikatları aşarak buraya geldiniz. Hepinize gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün sabah saatlerinde gözaltına alınan sadece Ekrem İmamoğlu değildir. Bugün sabah saatlerinde gözaltına alınan 16 milyon İstanbullunun iradesidir. Bugün sabah saatlerinde gözaltına alınan kent lokantası sayesinde et yüzü gören emeklilerdir. Yurtta kalıp okuyabilen gençler gözaltındadır bugün. Ücretsiz ulaşım kullanabilen anneler gözaltındadır bugün. İktidarın yanlışları altında ezilen yoksullaşan anneler gençler çocuklar büyüklerimiz bugün hepimiz gözaltındayız. Bugün gözaltında olan hukuk devletidir, demokrasidir, adalettir. Size söz veriyorum, asla pes etmeyeceğiz, yolumuza devam edeceğiz. Alnımız ak, başımız dik; bunca suçu, hukuksuzlukları, adaletsizlikleri kabullenmiyoruz. Kabullenirsek demokrasi ölür."

ÖZEL'DEN KRİTİK AÇIKLAMALAR

CHP Lideri Özel'in açıklamaları şöyle:

"Saraçhane'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı ne konuşacak ne mesaj verecek... Saraçhane'de Özgür Özel konuşmuyor, Saraçhane'de Saraçhane konuşuyor, İstanbul konuşuyor. Ona sesleniyorsunuz, iradenizi tanımayan, oy kendisine verilince baş tacı eden ama oy başkasına verilince o iradeyi hiçe sayana sesleniyorsunuz. Duyuyor musun Erdoğan, görüyor musun Erdoğan? En çok korktuğun şey kalabalıklar sana sesleniyor.

Dünden beri olan bitenin bir adı var, o adı koyalım; dünden beri olan biten bir darbe girişimidir, 19 Mart darbe girişimidir. Bugün milletin iradesi bir yargı darbesiyle elinden alınmak gasp edilmek istenmektedir. İstanbulluların tam üç kez üst üste büyükşehri emanet ettikleri Ekrem İmamoğlu'na yapılan bir darbe girişimidir. Ortada ne yolsuzluk ne bir terör örgütü ne bir çıkar örgütü vardır. Ama ortada minareye kılıf uydurmaya çalışan görevlendirilmiş yargı cellatları vardır. Ne diyeceklerdi, 'Ekrem İmamoğlu'nun aday olmasından Recep Tayyip Erdoğan korkuyor, o yüzden gözaltına aldık' mı diyeceklerdi? Bunu kimin yaptırdığını biliyoruz, bunu yaptıran geceleri uykusundan sıçrayarak uyanıyor ve kendi sesini duyuyor; 'İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder.' Kabusu olan o ses onu rahat bırakmıyor, yeniden uykuya dalamıyor çünkü o sesi duyuyor; 'İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır.'

AYRINTILAR GELECEK...

Kaynak: Haber Merkezi

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