Yurttaş enkaz altındayken... Biber gazı almak için ihalelere çıkılmış

Kentler peş peşe meydana gelen depremlerle yerle bir olurken ve resmi açıklamalara göre yaklaşık 45 bin yurttaş bu felakette yaşamını yitirirken, İçişleri Bakanlığı’na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün tartışma yaratacak alımlar yapmak için ihaleler düzenlediği ortaya çıktı.

Daha enkaz altındaki yurttaşlar kurtarılmayı beklerken ve depremzedelere çadır ile yardım malzemesi ulaştırılamamışken Emniyet peş peşe ihale ilanları yayımladı. Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Emniyet daha depremin 4’üncü günü olan 9 Şubat tarihinde, 50 bin kutu 100 mililitrelik biber gazı alımı için ihale ilanı yayımladı. İhale ilanında, ihaleyi alan şirketin 50 bin kutu biber gazı spreyini 180 gün içerisinde Emniyet Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı Ankara’daki merkez depolarına teslim edeceği belirtildi. İhalenin 28 Şubat tarihinde düzenleneceği ifade edildi.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, 15 Temmuz 2016’daki Fethullahçı darbe girişiminin ardından İçişleri Bakanlığı’na bağlanan Jandarma Genel Komutanlığı da Emniyet Genel Müdürlüğü’nden geri kalmadı, deprem felaketine rağmen çeşit çeşit biber gazı alımı yapmak için ihaleler düzenledi. Jandarma, depremin 17’nci günü olan 22 Şubat’ta sırta takılan biber gazı tüpünden 100 adet almak için 9 Mart’ta ihale düzenleyeceğini duyurdu.

24 Şubat’ta Jandarma Genel Komutanlığı’nın yayımladığı ihale ilanında da “2 bin 400 kilogram biber gazı solüsyonu alımı için 14 Mart’ta ihale düzenleneceği” açıklandı.

SONUÇLARI AÇIKLANMIYOR

Ayrıca savunma, güvenlik veya istihbarat alanlarıyla ilgili ya da gizlilik içinde yürütülmesi gereken ihaleler Kamu İhale Yasası’na tabi olmadığı için tüm bu ihalelerinin sonuç ilanları açıklanmıyor. Bu tür ihalelerin sadece ilanı yayımlanırken ihalelerin hangi şirkete ve kaç milyon TL’ye verildiği gizli tutuluyor.

KORUMA KIYAFETİ ALDILAR

Öte yandan sadece biber gazı almakla yetinmeyen Emniyet’in, yakın koruma polislerine kıyafet almak için de peş peşe ihale ilanları yayımladı. Emniyet korumalar için yayımladığı ihale ilanları ve tarihleri şöyle:

22 Şubat: 3 bin 200 takım yakın koruma polisi kışlık kıyafeti

22 Şubat: 3 bin 200 takım yakın koruma polisi yazlık pantolonu

22 Şubat: 3 bin 200 takım yakın koruma polisi yazlık gömleği

22 Şubat: 3 bin 200 takım yakın koruma polisi teçhizat ve bel kemeri

22 Şubat: 3 bin 200 takım yakın koruma polisi gömlek altı tişört

23 Şubat: Bin 600 adet yakın koruma polisi montu

27 Şubat: Bin 600 çift yakın koruma polisi yazlık botu