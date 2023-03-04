Ekşi Sözlük'ün kapatılma nedenlerinden biri: 'İfade özgürlüğünü engelliyor'

Ekşi Sözlük, mahkeme kararının ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) itirazı üzerine yeniden kapatıldı. Mahkemenin engelleme gerekçelerinden birisi de ‘ifade özgürlüğü’ oldu.

Ekşi Sözlük, ani bir kararla dokuz gün önce de kapatılmıştı. Kararın platformdaki hangi içeriğe dayandığı ise belli değildi. Sözlük yönetimi karara itiraz etmişti. Ankara 4’üncü Sulh Ceza Hakimliği dün erişim engelini kaldırsa da site açılmadı.

Ekşi Sözlük, sitenin BTK’nın itirazı üzerinde Ankara 5’inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından kaldırıldığını duyurdu.

Kararın gerekçelerinden biriyse ‘ifade özgürlüğü’ oldu. Gerekçede muhalif paylaşımlar dışındaki görüşlerin sitede yer bulmadığı hatta kaldırıldığı iddia edildi. Diken'de yer alan habere göre kararın gerekçesinde yer alan o kısım şöyle:

”Her ne kadar iş bu hususların düşünce özgürlüğü kapsamında kaldığı yönünde savunma sunulsa da sitedeki kullanıcıların görüşlerine muhalif paylaşımların yukarıdaki bahsedilen paylaşımlar kadar sitede yer bulmadığı, bu paylaşımların çok kısa sürede siteden kaldırıldığı gibi hususlar dikkate alındığında, site sahibi veya yetkililerin söz konusu paylaşımların oluşturulması veya yayılması hususunda iştiraklerin olmadığın savunulmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu, bu bağlamda bir kısım içeriklerin yayından çıkarılmasından yeterli olamayacağı, eylemin bireysel/basit nitelikten ziyade daha organize ve sitenin tamamına şamil olduğu…”