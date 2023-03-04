AFAD'ın, Adıyaman için hazırladığı deprem raporu ortaya çıktı: Tarih vermiş!

Adıyaman’a ilişkin AFAD tarafından hazırlanan olası deprem raporu ortaya çıktı. Raporda, olası deprem tarihi tarihi bile verilmiş.

AFAD'ın, Adıyaman için hazırladığı deprem raporu ortaya çıktı: Tarih vermiş!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın arama ve yardım çalışmalarında yaşanan eksiklikler nedeniyle ‘helallik istediği’ Adıyaman’a ilişkin AFAD tarafından hazırlanan olası deprem raporu ortaya çıktı.

AFAD, 2022’de yayımlanan raporunda olası deprem tarihini 19 Mart 2023 olarak verdi. Deprem büyüklüğünü ise 7.4 olarak hesapladı.

ZEMİN VE BİNALARA DİKKAT ÇEKİLDİ

Cumhuriyet'in yer verdiği raporda, “kentteki zemin etütleri yapılmamış alanlarda, kötü zemine uygun olarak yapılmayan binalara” dikkat çekildiği görüldü. Raporda, “Deprem hasar riski en yüksek mahallelerde 7 bin 279 adet bina olmakla birlikte yaşayan 59 bin 421 kişi bulunmaktadır” bilgisi de verildi. Raporda, ayrıca Samsat merkezli 5.5 deprem senaryosu da yer aldı.

KİRİŞLER RİSKLİ

Raporda, 5.5 büyüklüğündeki depremin afete dönüşme nedenleri arasında “kentsel dönüşümdeki yavaşlık, yurttaşların evlerinde kiriş, kolon gibi sistemleri izin almadan değiştirdidiği, karar vericilerin yeni yerleşime açılacak alanlarda imar planlaması esnasında imara esas etüt sonuçlarının değerlendirilmeden imara açmaları” gösterildi.

AFAD’ın söz konusu raporunda olası depremde beklenen tehditler ise şu ifadelerle yer aldı:

“Yerel yönetimlerimizde uzman jeofizik mühendisinin çalışmıyor olması. Kentsel dönüşüm çalışmalarının yavaş, uzun ve de zorlu bir süreçte ilerlemesi. Kurumlar arası bilgi ve veri paylaşımının olmaması.”

Kaynak: Gerçek Gündem

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