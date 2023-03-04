Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan'dan gece yarısı çok sayıda atama ve görevden alma!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan kararlar kapsamında, bazı görevden alma ve atamalar gerçekleştirildi. Kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Erdoğan gece yarısı çok sayıda görevden alma ve atama yaptı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda da bazı atamalar gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, Çin Halk Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen görevden alındı. Önen'in yerine ise Konsolosluk İşleri Genel Müdürü İsmail Hakkı Musa atandı.

Bakanlıkta gerçekleştirilen atamaların detaylarına bakacak olursak, öncelikle Bakan Yardımcılığına Doç. Dr. Mehmet Emin Birpınar atandı. Ayrıca, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'ne de Dr. Mustafa Öztürk getirildi.

Atamaların devamında ise İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı görevine Emre Kaya, Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanlığı görevine ise Süleyman Yılmaz atandı. Bakanlık bünyesinde görev yapan İstanbul İl Müdürü Nihat Telli de Artvin Valiliği görevine atandı.

Bu atamalar, kamuoyunda farklı yorumlara sebep oldu. Bazı kesimler atamaları olumlu karşılarken, bazıları da eleştirilerini dile getirdi. Özellikle, Çin Halk Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen'in görevden alınması konusu, uluslararası ilişkilerde yeni bir tartışma konusu olabileceği düşünülüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda şu atamalar yapıldı:

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ise şu atamalar gerçekleşti: