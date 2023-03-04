Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan'dan gece yarısı çok sayıda atama ve görevden alma!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile yayımlanan kararla Çin Halk Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen görevden alındı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan'dan gece yarısı çok sayıda atama ve görevden alma!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan kararlar kapsamında, bazı görevden alma ve atamalar gerçekleştirildi. Kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Erdoğan gece yarısı çok sayıda görevden alma ve atama yaptı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda da bazı atamalar gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, Çin Halk Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen görevden alındı. Önen'in yerine ise Konsolosluk İşleri Genel Müdürü İsmail Hakkı Musa atandı.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan'dan gece yarısı çok sayıda atama ve görevden alma! - Resim : 1

Bakanlıkta gerçekleştirilen atamaların detaylarına bakacak olursak, öncelikle Bakan Yardımcılığına Doç. Dr. Mehmet Emin Birpınar atandı. Ayrıca, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'ne de Dr. Mustafa Öztürk getirildi.

Atamaların devamında ise İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı görevine Emre Kaya, Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanlığı görevine ise Süleyman Yılmaz atandı. Bakanlık bünyesinde görev yapan İstanbul İl Müdürü Nihat Telli de Artvin Valiliği görevine atandı.

Bu atamalar, kamuoyunda farklı yorumlara sebep oldu. Bazı kesimler atamaları olumlu karşılarken, bazıları da eleştirilerini dile getirdi. Özellikle, Çin Halk Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen'in görevden alınması konusu, uluslararası ilişkilerde yeni bir tartışma konusu olabileceği düşünülüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda şu atamalar yapıldı:

Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan'dan gece yarısı çok sayıda atama ve görevden alma! - Resim : 2

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ise şu atamalar gerçekleşti:

Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan'dan gece yarısı çok sayıda atama ve görevden alma! - Resim : 3

Tepkilere rağmen Kanal D vazgeçmiyor.. İddialı diziye final Tepkilere rağmen Kanal D vazgeçmiyor.. İddialı diziye final
Akşener'in 3 ay önceki sözleri gündem oldu: 'Masayı devirmem, masadan kalkarsam kurban keserler' Akşener'in 3 ay önceki sözleri gündem oldu: 'Masayı devirmem, masadan kalkarsam kurban keserler'
TKP'li Okuyan'dan Altılı Masa yorumu: 'Cumhur İttifakı, sürece müdahale etmiştir' TKP'li Okuyan'dan Altılı Masa yorumu: 'Cumhur İttifakı, sürece müdahale etmiştir'
LeMan'dan Akşener kapağı: Testere Meral LeMan'dan Akşener kapağı: Testere Meral
Malatya'da depremle ilgili kamu görevlileri ve belediye başkanları hakkında suç duyurusu Malatya'da depremle ilgili kamu görevlileri ve belediye başkanları hakkında suç duyurusu
24 saat içerisinde kanser tümörlerini silip süpürüyor. 1 adet yemek bile yeterli 24 saat içerisinde kanser tümörlerini silip süpürüyor. 1 adet yemek bile yeterli
ÇOK OKUNANLAR
İYİ Parti tweeti kriz çıkardı: İrfan Değirmenci ve Jahrein Twitter'da birbirine girdi İrfan Değirmenci ve Jahrein Twitter'da birbirine girdi: 'Sen iğrenç bir insansın'
Akşener'e tepki yağdı: 'Soylu’ya hak vereceğim aklımdan geçmezdi' Akşener'e tepki yağdı: 'Soylu’ya hak vereceğim aklımdan geçmezdi'
Dünyanın en iyi sandviçleri açıklandı: Zirvede Türkiye'den bir lezzet var Dünyanın en iyi sandviçleri açıklandı: Zirvede Türkiye'den bir lezzet var
Akşener'in Altılı Masa'dan ayrılması dünya basınında Akşener'in Altılı Masa'dan ayrılması dünya basınında
Aytun Çıray açıkladı: İYİ Parti, Cumhur İttifakı'na mı katılıyor? Aytun Çıray açıkladı: İYİ Parti, Cumhur İttifakı'na mı katılıyor?