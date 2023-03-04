Enkazdan sağ çıkan ve günlerdir aranan Mukaddes Erva Aktaş'ın cenazesine ulaşıldı

Depremle yerle bir olan binadan sağ salim çıkarılan Mukaddes Erva Aktaş'ın hayatını kaybettiği ortaya çıktı. 25 gündür her yerde aranan küçük kızın kimsesizler mezarlığına defnedildiği belirlendi.

İki büyük depremi yaşayan Kahramanmaraş'ta yüzlerce bina çöktü. Aktaş ailesi de yaşadıkları binanın çökmesiyle enkaz altında kaldı. Sadece Abdullah Aktaş ve kızı Erva sağ çıkabildi enkazdan. Erva'nın annesi, kız kardeşi, halası ve kuzeni hayatını kaybetti. 10 yaşındaki mukaddes Erva ise ne vefat edenlerin ne de hastanelerdeki yaralıların arasında bulunabildi.

AMBULANSA TAŞINDIĞI ANLARIN GÖRÜNTÜSÜNE ULAŞILMIŞTI

Baba Abdullah Aktaş, yakınları aracılığı ile çocuğun son görüntülerine ulaşmıştı. Kamera görüntülerini izledikten sonra kızının ambulansa teslim edildiğini gördü baba Aktaş. Hemen emniyete haber verildi. Erva'nın bulunması için yoğun çalışmalar yürütüldü.

KAYIP ERVA KİMSESİZLER MEZARLIĞINA DEFNEDİLMİŞ

CNN Türk'ten Fulya Öztürk'ün haberine göre Erva’nın bulunabilmesi için sürdürülen çalışmalardan Aktaş ailesini kahreden haber geldi. 10 yaşındaki kızın Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdiği belirlendi. Mukaddes Erva’nın kimlik tespiti yapılamadığı için kimsesizler mezarlığına defnedildiği ortaya çıktı. Baba Abdullah Aktaş'tan alınan DNA örnekleri ile yapılan incelemede DNA numunelerinin uyuştuğu tespit edildi.