Yunanistan alev alev yanıyor: Destek çağrısı yapıldı

Yunanistan’da birçok noktada başlayan yangınlar sürerken, Avrupa Birliği'nden (AB) komşu ülkeye yardım gönderildi. İtalya ve Fransa'nın yanı sıra, Romanya'dan da hava araçları ve kara itfaiye ekipleri destek için Yunanistan'a ulaştı. Rodos Belediyesi ve Yunanistan İtfaiyesi, Eleousa, Salakos, Dimylia köylerinin ve 'Elafos' isimli otelinin bulunduğu Profitis Elias dağının boşaltılması emrini verdi. Rodos'taki orman yangını, itfaiye güçlerinin çabalarına rağmen kontrolsüz bir şekilde devam ediyor.

Gazete Duvar'dan Nikolaos Stelya'nın haberine göre; çarşamba günü yetkililer, 112 acil durum numarası aracılığıyla Nea Zoi Kandiliou ve Leoforos Katadromon'da bulunanlara mesaj göndererek yerleşim yerlerini boşaltmaları ve Megara'ya doğru hareket etmeleri talimatını verdi. Batı Attika ve Loutraki bölgelerinde de yangınlar sürerken, Dervenochoria'daki alevler gece boyunca Vlichada'ya doğru ilerledi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu, Loutraki'de yangının Atina-Korint otoyolunun alt tarafına geçmesi engellendi. Aynı zamanda alevler, bölgedeki rafinerilere ulaşmadan engellendi.

SAHİL GÜVENLİK HAZIRDA BEKLİYOR

Yangın söndürme uçakları ve helikopterleri günün ilk ışıklarıyla birlikte havalanarak yangınların sürdüğü bölgelere su atmaya başladı. Dervenochoria'da biri koordinasyon rolü üstlenen beş uçak ve sekiz helikopter faaliyet gösteriyor. Biri koordinasyon görevi üstlenen dört uçak ve üç helikopter Loutraki'deki çalışmalara katılırken, diğer üç uçak ve bir helikopter de Rodos'ta orman yangınıyla mücadele ediyor. Sahil Güvenlik de insanların deniz yoluyla tahliye edilmesinin gerekmesi ihtimaline karşı hazır bekletiliyor.

MIÇOTAKIS, KRİZ YÖNETİM MERKEZİNDE

Öte yandan Başbakan Kiriakos Miçotakis, Yunanistan'ın çeşitli bölgelerinde devam eden orman yangınlarıyla ilgili gelişmeler hakkında bilgi almak üzere Ulusal Sivil Savunma Operasyonları ve Kriz Yönetimi Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Miçotakis, toplantının sona ermesinin ardından basına herhangi bir açıklama yapmadan ayrıldı.

Atina-Makedonya Haber Ajansı da, İklim Krizi ve Sivil Savunma Bakanı Vassilis Kikilias'ın Yunanistan halkına yönelik mesajını paylaştı. Kikilias, vatandaşları itfaiye ekiplerinin çabalarını desteklemeye ve şu anda hüküm süren zor koşullar göz önüne alındığında özellikle dikkatli olmaya çağırdı. Kikilias mesajında, şu ifadeleri kullandı: "Dün gece Sivil Savunma'nın çalışanları ve tüm devlet mekanizması alevlere karşı insanüstü bir çaba göstererek büyük bir savaş verdi. Bu çaba bugün üst üste üçüncü gün devam edecek; hava koşulları olumsuz olacak ve önümüzdeki saatlerde herkesten görevlerini yapabilmeleri için İtfaiye Teşkilatının çabalarını desteklemelerini ve yardımcı olmalarını rica ediyorum."

'ÖNCELİĞİMİZ İNSALARIN KORUNMASI'

Devlet Bakanı Makis Voridis, 19 Temmuz Çarşamba günü SKAI TV'ye verdiği mülakatta, 'orman yangınlarının artık daha iyi yönetildiğini' söyledi. Ayrıca herhangi bir ölüm vakası yaşanmadığının da altını çizdi. "Neyse ki şu ana kadar herhangi bir kurban vermedik. Bizim önceliğimiz insan hayatının korunmasıdır" diyen Bakan, "Maddî hasarı sınırlandırmaya çalışıyoruz ve işe yarayan bir tazminat mekanizması da geliştirdik. Son olarak, mümkün olduğu ölçüde, orman çevresine verilen zararı ve tahribatı sınırlandırmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Doğu Attika'ya da değinen Voridis, sekiz evin tamamen yok olduğunu ve 22 evin de yangınlardan ciddi şekilde zarar gördüğünü belirtti. Dervenochoria'daki orman yangınının halen devam ettiğini kaydetti.

Bakan, bazı orman türlerinde yangınların hemen söndürülmediği takdirde, daha sonra şiddetli rüzgarlar nedeniyle söndürülmesinin son derece zor olduğunu dile getirdi. Bakan ayrıca artık daha fazla yangın söndürme uçağı ve helikopteri, daha fazla itfaiyeci ve gönüllü ve daha iyi bir koordinasyon olduğunun açık olduğunu kaydetti. Voridis, şöyle devam etti: "Hükûmetimiz, yangınların kontrol altına alınması ve can kaybının önlenmesi için gerekli tüm önlemleri almıştır. Yangınların neden olduğu zararın telafi edilmesi için de gerekli tüm çabaları göstereceğiz."

'YEREL HALK VE YEREL YÖNETİMLER DESTEKLENMELİ'

Ana muhalefet partisi de, devleti yangından etkilenenleri desteklemeye çağırdı. SYRIZA, 19 Temmuz Çarşamba günü, yıkıcı yangın sonrasında devletin yerel halkı ve yerel yönetimi desteklemesi gerektiğini söyledi. SYRIZA'nın Parlamento Grubu Başkanı Sokratis Famellos, çarşamba sabahı yangından etkilenen bölgeleri ziyaret eden bir SYRIZA heyeti ile birlikte açıklama yaptı. Famellos, devletin yerel toplumu ve yerel yönetimi desteklemesi gereken üç önemli ayak olduğunu söyledi. Bunlardan ilki evlere, ev eşyalarına ve iş yerlerine verilen zararla, ikincisi doğal çevrenin korunması ve toprak erozyonu ile sel baskınlarının önlenmesine yönelik çalışmalarla, üçüncüsü ise su ve elektrik şebekeleri gibi temel kamu altyapısıyla ilgiliydi.

Famellos, belediye başkanı ile yaptığı görüşmede sorunun ve hasarın boyutlarının yanı sıra kayıt altına alma, restorasyon ve tazminat gibi önemli görevlerin de ele alındığını söyledi. Şu anda önceliğin sosyal ve ekonomik işlevlerin yeniden tesis edilmesi olduğunu ve SYRIZA'nın restorasyon çalışmalarına destek vereceğini, daha sonraki bir tarihte ise yangın önleme ve yangınla mücadele konularının kapsamlı bir şekilde ele alınacağını sözlerine ekledi.