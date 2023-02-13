Yunan arama kurtarma ekibi: Depremi duyar duymaz gelmek istedik

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki deprem faciasının ardından arama kurtarma ekiplerine, dünyadan birçok ekip de destek verdi. Hatay’a farklı ülkelerden gelen ekipler, enkazlarda yaptıkları çalışmaları ve duygularını ANKA Haber Ajansı’na anlattı.

Yunanistan Özel Afet Müdahale Birimi (EMAK) ekibinden Miltos Karayordadis, deprem bölgesine gelen ilk ekip olduklarını belirterek, şunları söyledi:

“İlk depremden 12 saat sonra ulaştık. Ekibim 44 kişiden oluşuyor. 6 kişi doktor ve medikal ekip. 3 tane de kurtarma köpeğimiz var. Hatay’a ilk defa geldik. İnanılmaz bir yıkım görüntüsü var. Depremin şiddetini duyduğumuzda hepimiz bunu beklemiştik. Çünkü gerçekten çok büyük şiddetli bir deprem. Avrupa mekanizmasının çatısı altında çalışmalarımızı yaptık. 5 kişiyi canlı olarak çıkardık. 5 kişinin de cenazesini çıkardık. İlk geldiğimiz gün bir iletişim problemi yaşadık ve ikinci gün çevirmenler gelmeye başladı ve iletişimi sorunsuz devam ettirdik.

Hatay’ın medeniyetler şehri olduğunu bilmiyordum ilk defa duyuyorum. Yıkımları duyduğumuzda kesinlikle ilk düşündüğümüz şey enkaz altında kalan insanlar ve onların yakınları ve aileleri oldu. İlk duyduğumdan beri Yunanistan’daki, tüm ekibim hemen buraya gelmek istedi. 80 kişi gelmek istedi 40 kişiyi getirebildik. Depremzedelere ve ailelerine en derin taziyelerimizi sunuyoruz ve onların acısını kesinlikle paylaşıyoruz. Bir sporcunun olduğunu duyduk onu enkaz altından çıkarmaya çalıştık. Bugün ayrılıyor olmamıza rağmen sabah 7’ye kadar arama-kurtarma çalışmalarına devam ettik.”

ARJANTİN: TÜRK İNSANLARININ YAŞADIĞI ACILAR ŞU ANDA BENİ DAHA ÇOK ÜZÜYOR

Arjantin’den gelen arama- kurtarma ekibinin lideri Gonzalo Domınıque ise 32 kişilik bir ekiple Hatay’a dün geldiklerini söyledi. Domınıque, “Yeni başladık. Şu anda takımımız sahada çalışma yapıyorlar. İki kişiyi enkazdan kurtaramaya çalışıyorlar. Hatay’a ilk defa geliyorum. İlk önce Türk toplumu için üzülüyorum daha sonra şehir için. Türk insanlarının yaşadığı acılar şu anda beni daha çok üzüyor” dedi.

AVUSTURYA: 9 KİŞİYİ ENKAZDAN ÇIKARDIM

Avusturya’dan gelen ekibin basın sorumlusu ise 6 Şubat Pazartesi günü 82 askerin yer aldığı bir ekiple geldiklerini, Türk ekiplerle beraber çalışarak 9 kişiyi enkazdan çıkardıklarını söyledi.