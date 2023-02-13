Yurt dışına kaçarken yakalanan Adıyaman'daki binaların müteahhiti Yavuz Karakuş ve eşi Sevilay Karakuş tutuklandı

Kahramanmaraş

merkezli depremlerin etkilediği Adıyaman'da yıkılan çok sayıda binanın müteahhidi olduğu belirlenen Yavuz Karakuş ve Sevilay Karakuş, İstanbul'da tutuklandı.

Yurt dışına gitmek isterken İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Karakuş çifti, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Yavuz Karakuş ve Sevilay Karakuş, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan sevk üzerine Gaziosmanpaşa Sulh Ceza Mahkemesi tarafında tutuklandı.

İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde yapılan kimlik kontrolleri sırasında ihbar üzerine 2 kişiyi durdurmuştu.

Yapılan incelemede, Yavuz Karakuş ve eşi Sevilay Karakuş'un Adıyaman'da depremde yıkılan çok sayıda binanın müteahhitliğini yaptığı, Gürcistan'a gitmek üzere oldukları belirlenmişti.

Havalimanı Şube Müdürlüğüne götürülen ve burada ifadeleri alınan Yavuz Karakuş ve Sevilay Karakuş sağlık kontrolünden geçirilmişti.

Sağlık kontrolüne götürüldükleri sırada basın mensuplarının soruları üzerine Yavuz Karakuş, "Vicdanım rahat, her şeyi usulüne göre yaptım. 44 tane bina yaptım, 4 tanesi yıkıldı. Her şey usulüne uygun" ifadelerini kullanmıştı.