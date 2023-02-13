Demirtaş: Deprem felakettir, diktatörlüğe geçiş için "Allah'ın lütfu" değildir

Tutuklu bulunan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler sonrası bölgede Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilmesinin ardından başlayan seçim erteleme tartışmalarına ilişkin, "Deprem felakettir, diktatörlüğe geçiş için "Allah'ın lütfu" değildir" dedi

Demirtaş: Deprem felakettir, diktatörlüğe geçiş için "Allah'ın lütfu" değildir

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası, depremlerin etkilediği illerde ilan edilen OHAL seçim erteleme tartışmalarını da beraberinde getirdi. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Demirtaş, seçimlerin sadece TBMM'de ve resmen ilan edilmiş savaş hali kararıyla ertelenebileceğini belirtti.

Demirtaş'ın paylaşımı şöyle:

"Gelen bilgilere göre, herkes felakete yoğunlaşmışken bir grup hukukçuya, seçimlerin ertelenmesi için çalışma yapılması talimatı verilmiş. Bir kez daha, oldu bitti yaparak Anayasa'yı yok saymaya hazırlanıyorlar.

Seçimler, Anayasa'nın 78. maddesine göre sadece TBMM'de ve resmen ilan edilmiş savaş hali kararıyla ertelenebilir. Bunun istisnası yoktur. TBMM'yi yok sayıp seçimleri erteleme kararı almak, açıkça siyasi darbe olur.

Anayasal suç olmasına rağmen seçimler bir kez ertelenirse bunun önü açılır ve kimse Yüksek Seçim Kuruluna bir daha seçim kararı aldıramaz. Deprem felakettir, diktatörlüğe geçiş için "Allah'ın lütfu" değildir. Halk buna izin vermez, nokta."

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