Siirt'te gösteri yürüyüşleri 15 gün yasaklandı

Siirt Valiliği, kent genelinde her türlü açık alan toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi ve mitingi gibi etkinliklerin 15 gün yasaklandığını duyuruldu.

Siirt'te gösteri yürüyüşleri 15 gün yasaklandı

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonları ve ülkede son zamanlarda meydana gelen terör eylemleri göz önünde bulundurularak önlem alındığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kamu düzeni ve güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hususu göz önüne alınarak her türlü açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, toplu olarak karşılama ve uğurlama merasimleri, kurum ve kuruluşların kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, oturma eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, kitlesel cenaze merasimi, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsili, gösteri gibi tüm eylem ve etkinlikler 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 19. Maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince 14 Şubat saat 00.01'den 28 Şubat saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır."

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