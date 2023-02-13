İBB'nin deprem bölgesine gönderdiği tahliye gemisi İskenderun Limanı'ndan hareket edecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 6 Şubat depreminden etkilenen yurttaşların bölgeden tahliyesi için Hatay’a gönderdiği bin 184 kişi ve 200 araç kapasiteli İDO Osmangazi feribot gemisi, İskenderun Limanı’ndan bugün saat 23.00’te hareket edecek.

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İBB'nin deprem bölgesine gönderdiği tahliye gemisi İskenderun Limanı'ndan hareket edecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 6 Şubat’ta 9 saat arayla meydana gelen depremlerin ardından, bölgedeki  depremzedelerin tahliyesi için İDO Osmangazi feribot gemisini Hatay İskenderun Limanı’na gönderdi.

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İBB’den yapılan açıklamaya göre, bin 184 kişi ve 200 araç kapasiteli İDO Osmangazi gemisi, bugün akşam saat 23.00’te limandan ayrılacak. Gemi, İstanbul, Mersin, İzmir ve Antalya illerine doğru hareket edecek.

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