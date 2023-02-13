İBB'nin deprem bölgesine gönderdiği tahliye gemisi İskenderun Limanı'ndan hareket edecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 6 Şubat’ta 9 saat arayla meydana gelen depremlerin ardından, bölgedeki depremzedelerin tahliyesi için İDO Osmangazi feribot gemisini Hatay İskenderun Limanı’na gönderdi.

İBB’den yapılan açıklamaya göre, bin 184 kişi ve 200 araç kapasiteli İDO Osmangazi gemisi, bugün akşam saat 23.00’te limandan ayrılacak. Gemi, İstanbul, Mersin, İzmir ve Antalya illerine doğru hareket edecek.