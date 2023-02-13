AFAD'ın enkazdaki kadını çıkaran ekibi uzaklaştırmak istemesi tepki çekti

Türkiye'de 10 ili sarsan deprem felaketinde arama-kurtarma çalışmalarında sona doğru geliniyor. Bir yanda enkaz kaldırma çalışmaları başlarken bir yanda da bazı enkazlarda arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Deprem felaketinin ilk gününden beri geç müdahale ve koordinasyonsuzluk halkın tepkisine neden olurken bölgede farklı arama-kurtarma ekiplerinin çalışmalarında AFAD'ın müdahale ettiği iddialar arasındaydı.

Maraş Elbistan’da gönüllü ekip, depremin 6. gününde 132’nci saatinde genç bir kadın kurtardı. Genç kadının kurtarılma anında AFAD ekipleri gönüllüleri bölgeden uzaklaştırmak istedi. Ekipler duruma tepki gösterdi.