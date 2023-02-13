Deprem sonrası Adıyaman-Malatya karayolunda 80 kilometrelik çatlak oluştu!
Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya'da, Adıyaman-Malatya karayolu üzerinde 80 kilometrelik güzergahta çatlaklar oluştu.
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Kahramanmaraş merkezli depremden en çok etkilenen illerden biri olan Malatya’da, Adıyaman-Malatya karayolu Doğanşehir-Erkenek tüneli güzergahında yer yer 20 santimetre genişliğinde oluşan çatlaklar oluştu.
Yaklaşık 80 kilometrelik bir güzergahta oluşan çatlakların onarılması için karayolları ekipleri çalışma başlatırken, bölgede trafik ise kontrollü sağlanıyor.
Kaynak: İHA
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