Adıyamanlı depremzededen AKP'li belediye başkanına: 'Neredesin artist?'

Depremin vurduğu Adıyaman'ın Besni ilçesinden bir yurttaş, AKP'li belediye başkanına "Bizim başkanımızı ben 7 gündür, 8 gündür görmedim. Burada biz it gibi titriyoruz, yaşlılarımız titriyor. Bizim başkanımızı ben 7 gündür, 8 gündür görmedim, neredesin artist?" ifadelerini kullandı.

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Adıyamanlı depremzededen AKP'li belediye başkanına: 'Neredesin artist?'

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman’ın Besni ilçesinde depremzede vatandaşların sorunlarını dinledi.

Tutdere, son olarak Adıyaman’ın Besni ilçesindeki depremzedelerin sorunlarını dinledi.

Besnili bir vatandaş, AKP'li belediye başkanına tepki göstererek; yaşadıkları durumu şu sözlerle anlattı:

"NEREDESİN ARTİST?"

"2,5 günden beri burada hiçbir yardım alamadık, tamam ülkemizin genelinde bir kıyamet var ona da bir şey demiyoruz. Ama en azından şuraya 3-4 yere çadır kurulabilir. Ordu’dan, Trabzon’dan buraya gelen kardeşlerimiz elini ısıtsın, portatif tuvalet olsun, yok. Bizim başkanımızı ben 7 gündür, 8 gündür görmedim, neredesin artist? Burada biz it gibi titriyoruz, yaşlılarımız titriyor. Buraya en azından makine da değil çadır…Bu millet, bu AFAD ekibi, bu çalışmaya gelen gönüllü kardeşlerimiz tuvaletini yapamıyor, su yok. 

Burası fay hattı Pazarcık-Gölbaşı, ben bunu anamdan doğduğumdan beri biliyorum. O zaman malzemeyi hazır tut kardeşim. Devlet sensin, hükümet sensin, biraz da hazırlıklı olmamız lazım. Biz çok şey öğrendik, insanlık, merhamet, vicdan bitmemiş, vatandaşımız bize bunu öğretti. Giresunlu burada getirmiş bana çay veriyor, Ordulu adam gelmiş bana çay veriyor, benim belediyem iki tane çadırı koymuyor, ölmüşüz ya…"

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