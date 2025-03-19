Yozgat'ta Kar Mesaisi, Yollar Kapandı

Yozgat’ta sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı sonrası kapanan yolları açma çalışmaları başladı.

Yozgat'ta Kar Mesaisi, Yollar Kapandı

Hava sıcaklıklarının düştüğü Yozgat’ta yoğun kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Yolda kalan vatandaşların yardımına emniyet, jandarma ve AFAD ekipleri koştu.

Yozgat'ta Kar Mesaisi, Yollar Kapandı - Resim : 1

Yüksek rakımlı bölgelerde ve kırsal kesimlerde yolların kapanmasıyla birlikte birçok araç yolda kaldı. Yolda kalan vatandaşların imdadına emniyet, jandarma ve AFAD ekipleri yetişti. Kapanan yolları açmak için İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri de devreye girerken, güvenlik güçleri ve arama kurtarma ekipleri yolda mahsur kalan araçları kurtarma çalışmalarına destek verdi.

Kar yağışı ve fırtına nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşlar ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde güvenli bölgelere tahliye edilirken, çalışmaların aralıksız süreceği belirtildi.

Kaynak: İHA

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