Nişanlısının Eski Sevgililerine Dehşeti Yaşatmıştı... Rezidanstaki Kan Donduran İşkencede Mahkemeden Ödül Gibi Ceza

2022 yılında Konya Selçuklu’da bir rezidansta Murat Demirci flört ettiği eski çalışanı Demet Aydın ile buluştu. Bir sürece sonra Demirci’nin otomobiline nişanlısı Sara Demir ve arkadaşı Tuğba Demirci de bindi. Elleri bağlanan Demet Aydın bir rezidansta götürülerek burada işkence gördü.

Genç kız yaşadığı dehşetin ardından şikayetçi olurken, şüphelilerin aynı gün Murat Demirci'nin başka bir eski sevgilisi Merve Kaya'ya da işkence yaptığı ortaya çıktı.

ÜÇÜ DE TUTUKLANDI

Demet Aydın’a işkence yapan şüpheliler, 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı dava sürecinde tutuklandı.

Murat Demirci’ye Demet Aydın'a yönelik 'Nitelikli yağma' suçundan verilen 12 yıllık hapis cezası Aydın’a telefonu geri verdiği için 6 yıla düşürüldü. Ardından mahkeme heyeti sanıkların mahkemedeki iyi hallerini göz önünde bulundurup cezayı 5'er yıla indirdi.

'TEHDİT VE HAKARET'

3 şüphelinin diğer işledikleri 'Haberleşmenin gizliliğini ihlal', 'Tehdit ve hakaret' ve 'Mala zarar verme' suçlarından aldıkları toplam 2 yıl 1 ay 25 günlük cezalarının ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

MAHKEME CEZALARI ONADI

Taraf avukatlarının itirazı sonrasında dosya Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderildi. Dosyayı inceleyen mahkeme, cezaları onadı. Kararda, dosyaya konu olan eylemlerin sanıklar tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, vicdani kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığına, yargılama sürecinin kanuna uygun olarak yapıldığına yer verildi.

10’AR YIL HAPİS CEZASI

Eski sevgilisi Demet Aydın'ı kaçırıp, rezidansta işkence yapan Murat Demirci ile nişanlısı Sara Demir ve arkadaşları Tuğba Demirci hakkında, yerel mahkemenin verdiği 10’ar yıl hapis cezası kararı onandı.

Şiddet gören diğer bir eski sevgili Merve Kaya ise şikayetinden vazgeçti. Davanın 'Kamu davası' olarak devam etmesi sonrasında 3 sanık tutuksuz yargılanarak tahliye oldu.

Kaynak: DHA