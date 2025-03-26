Yönetmen İlker Canikligil'e Tutuklama Talebi

YouTube'taki ifadeleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan İlker Canikligil, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Canikligil hakkında tutuklama talep edildi.

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Yönetmen İlker Canikligil'e Tutuklama Talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan yönetmen İlker Canıklıgil hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Canıklıgil, adliyeye sevk edildi.

Savcılık Canikligil'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti.

Yönetmen İlker Canikligil'e Tutuklama Talebi - Resim : 1

YouTube üzerinden yayın yapan bir kanalda, 'alt sınıf' olarak adlandırdığı kesime karşı 'order 66 (toplu katliam)' çağrısında bulunduğu iddia edilen Canıklıgil sosyal medya hesabından da “Dostlarım bu adamlara boş yere laf anlatmaya çalışmayın. Siyasal İslam yok sayılmalı ve peyderpey yok edilmeli. Ciddiye alınacak bir tarafı yoktur bu kadar” demişti.

Yönetmen İlker Canikligil Gözaltına AlındıYönetmen İlker Canikligil Gözaltına AlındıGüncel

Kaynak: DHA

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