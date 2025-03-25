Yönetmen İlker Canikligil Gözaltına Alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yönetmen İlker Canikligil'in sosyal medyada yayınladığı videosunda ve paylaşımında kullandığı ifadeler nedeniyle re'sen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Canikligil, savcılık talimatıyla gözaltına alındı.

Yönetmen İlker Canikligil Gözaltına Alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yönetmen İlker Canikligil hakkında Youtube'da yayınladığı bir videosunda alt sınıf olarak adlandırdığı kesime karşı toplu katliam(Order 66) uygulama çağrısında bulunması ve ayrıca sosyal medya hesabından "Dostlarım, bu adamlara boş yere laf anlatmaya çalışmayın. Siyasal İslam yok sayılmalı ve peyderpey yok edilmeli. Ciddiye alınacak bir tarafı yoktur. Bu kadar" şeklindeki paylaşımı nedeniyle re'sen soruşturma başlattı. Canikligil, savcılık talimatıyla polis ekipleri tarafından ‘Suç işlemeye alenen tahrik’ ve ‘Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ suçlarından gözaltına alındı.

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Kaynak: DHA

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