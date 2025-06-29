Yoğurtçu Parkı'nda Gözaltına Alınan Ertuğrul Albayrak Serbest Bırakıldı: 'Nerdesin Aşkım Demek Suçmuş'

TİP'in Yoğurtçu Parkı'nda düzenlediği etkinliğinde gözaltına alınan gazeteci Ertuğrul Albayrak serbest bırakıldı ancak İrfan Değirmenci'nin de aralarında olduğu 41 kişi savcılığa sevk edilecek. Albayrak, bu durum nedeniyle çok üzgün olduğunu söyleyerek, "Yalnızca varlığıma, onurlu hayatıma sahip çıktığım için bir haziran akşamında ters kelepçeyle gözaltına alındım. Nerdesin aşkım demenin suç olduğunu öğrendim 48 yaşında" dedi.

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Yoğurtçu Parkı'nda Gözaltına Alınan Ertuğrul Albayrak Serbest Bırakıldı: 'Nerdesin Aşkım Demek Suçmuş'
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Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda dün düzenlediği etkinliğe çevik kuvvet müdahale etti. Etkinlikte konuşma yapan TİP Parti Meclisi Üyesi İrfan Değirmenci ile Meclis Üyesi Ilgaz Özer, TİP İstanbul İl Yöneticisi Ali Çoban ve gazeteci Ertuğrul Albayrak'ın da aralarında olduğu 42 kişi polis tarafından ters kelepçeyle gözaltına alındı.

Emniyet'te ifade vermelerinin ardından Ertuğrul Albayrak serbest bırakılırken, gözaltına alınan 41 kişinin ise savcılığa sevk edilmesine karar verildi. Albayrak, serbest bırakılmasının ardından bir sosyal medya paylaşımı yaparak, kendisinin kanser tedavisi devam ettiği için bırakıldığını söyledi.

'NE YANLIŞIZ NE YALNIZIZ'

Diğer arkadaşları hala gözaltında olduğu için çok üzgün olduğunu söyleyen Ertuğrul Albayrak, "Yalnızca varlığıma, onurlu hayatıma sahip çıktığım için bir haziran akşamında ters kelepçeyle gözaltına alındım. Nerdesin aşkım demenin suç olduğunu öğrendim 48 yaşında. Yol arkadaşım İrfan Değirmenci ve onu o parkta yalnız bırakmayan onlarca genç şuan parmaklıklar ardında! Ne yanlışız ne de yalnızız demek için toplanmıştık. Sen yoksan bir eksiğiz demiştik. Yalnızca kanser tedavim devam ettiği için beni saldılar. Kanser olmak irfan ve o onurlu gençleri orada bıraktığım kadar canımı acıtmadı inanın" ifadelerini kullandı.

Albayrak, bu baskı karşısında mücadeleye devam edeceklerini vurgulayarak, hem İrfan Değirmenci'yi hem de yanındaki gençleri alacaklarını söyledi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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İrfan Değirmenci Gözaltı
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