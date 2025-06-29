1 Ayda Dördüncü Taciz! Güney Koreli Fenomenin Türkiye Turu Kabusa Döndü

Türkiye turu yaparken İstanbul, Samsun, Ordu yolunda tacize uğrayan"Mhyochi" lakaplı Güney Koreli sosyal medya fenomeni Hyojeong Park bir kez daha tacize uğradı. Giresun’da bir kişi arabasına binmesini istediği fenomeni binmesi için ikna etmeye çalıştı.

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1 Ayda Dördüncü Taciz! Güney Koreli Fenomenin Türkiye Turu Kabusa Döndü
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Türkiye’ye ziyarete gelen ve gezdiği yerleri video çekerek yayın yapan Güney Koreli fenomen Hyojeong Park, 1 ay içinde tam dört kez tacize uğradı.

1 Ayda Dördüncü Taciz! Güney Koreli Fenomenin Türkiye Turu Kabusa Döndü - Resim : 1

İstanbul Kadıköy’de 71 yaşındaki Y.Z.A. tarafından tacize uğrayan fenomen, Samsun’da canlı yayın sırasında 64 yaşındaki H.S.’nin tacizine uğramıştı. Samsun’dan Ordu’ya yürürken bir kez daha tacize uğrayan fenomeni bir motosiklet sürücüsü rahatsız etmişti.

1 Ayda Dördüncü Taciz! Güney Koreli Fenomenin Türkiye Turu Kabusa Döndü - Resim : 2

Hyojeong Park bu kez de Giresun’da tacize uğradı. Giresun Bulancak'ta bir sürücü, yolda durup genç fenomenin aracına binmesini istedi. Takipçilerine Giresun'u tanıtan genç kadın, sürücünün teklifini reddetti.

1 Ayda Dördüncü Taciz! Güney Koreli Fenomenin Türkiye Turu Kabusa Döndü - Resim : 3

"Teşekkür ediyorum, ben yürüyorum" yanıtını veren genç fenomen, sürücünün poşet dolu parayı göstermesi sonrasında hayatının şokunu yaşadı ve sürücünün gitmesini istedi.

1 Ayda Dördüncü Taciz! Güney Koreli Fenomenin Türkiye Turu Kabusa Döndü - Resim : 4

NE OLMUŞTU?

Güney Koreli yayıncı Mhyochi, İstanbul Kadıköy’de gezerken 71 yaşındaki Y.Z.A. tarafından sözlü ve fiziki tacize uğradı.

KALÇASINA DOKUNDU

Mhyochi’nin kalçasına dokunarak elini tutup öpen adam, dakikalarca peşinden takip etti. Korku dolu anlar yaşayan Mhyochi, ağlayıp koşarak olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Canlı yayını on binlerce kişi izlerken, takipçileri şaşkınlık ve öfkeyle olayı takip etti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri ihbar sayan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerdeki kişinin 71 yaşındaki Y.Z.A.’yı gözaltına aldı.

1 Ayda Dördüncü Taciz! Güney Koreli Fenomenin Türkiye Turu Kabusa Döndü - Resim : 5

SAMSUN’DA TACİZ

Bu olaydan kısa bir süre sonra, 19 Haziran 2025’te Hyojeong Park, Samsun’un Çarşamba ilçesinde başka bir taciz olayıyla karşılaştı. Canlı yayın sırasında bir kişi, H.S. (64), Park’ı ısrarla arabasına davet etti. Park, “Yürüyorum, teşekkürler, bay bay” diyerek teklifi reddetse de şahsın “Gel gezdireyim seni” gibi ısrarcı ifadeleri devam etti.

1 Ayda Dördüncü Taciz! Güney Koreli Fenomenin Türkiye Turu Kabusa Döndü - Resim : 6

ORDU YOLUNDA TACİZ

Mhyochi, Ordu yolunda motosikletli bir kişi tarafından rahatsız edildi. Yaşadığı olayları canlı yayında aktaran yayıncı, yardım istemek zorunda kaldı.

Yabancı dilde iletişim kurmaya çalışan sürücü, “Deniz kenarına gidelim” teklifinde bulundu. Türkçeyi sınırlı şekilde anlayan Mhyochi, “Gitmem gerek” diyerek teklifi reddetti.

Israrını sürdüren motosikletli şahıs, bu kez telefonundaki çeviri uygulamasını kullanarak İngilizce konuşmaya başladı. Sürücü, yayıncıya “Birlikte gezelim mi?” mesajı gösterdi. Mhyochi ise gitmesi gerektiğini tekrar ederek sürücüyü reddetti.

1 Ayda Dördüncü Taciz! Güney Koreli Fenomenin Türkiye Turu Kabusa Döndü - Resim : 7

Önce İstanbul, Sonra Samsun... Güney Koreli Fenomen Bir Kez Daha Taciz Edildi, O Anlar Yine Canlı Yayına YansıdıÖnce İstanbul, Sonra Samsun... Güney Koreli Fenomen Bir Kez Daha Taciz Edildi, O Anlar Yine Canlı Yayına YansıdıGüncel

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Kaynak: Haber Merkezi

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