1 Ayda Dördüncü Taciz! Güney Koreli Fenomenin Türkiye Turu Kabusa Döndü

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Türkiye’ye ziyarete gelen ve gezdiği yerleri video çekerek yayın yapan Güney Koreli fenomen Hyojeong Park, 1 ay içinde tam dört kez tacize uğradı.

İstanbul Kadıköy’de 71 yaşındaki Y.Z.A. tarafından tacize uğrayan fenomen, Samsun’da canlı yayın sırasında 64 yaşındaki H.S.’nin tacizine uğramıştı. Samsun’dan Ordu’ya yürürken bir kez daha tacize uğrayan fenomeni bir motosiklet sürücüsü rahatsız etmişti.

Hyojeong Park bu kez de Giresun’da tacize uğradı. Giresun Bulancak'ta bir sürücü, yolda durup genç fenomenin aracına binmesini istedi. Takipçilerine Giresun'u tanıtan genç kadın, sürücünün teklifini reddetti.

"Teşekkür ediyorum, ben yürüyorum" yanıtını veren genç fenomen, sürücünün poşet dolu parayı göstermesi sonrasında hayatının şokunu yaşadı ve sürücünün gitmesini istedi.

NE OLMUŞTU?

Güney Koreli yayıncı Mhyochi, İstanbul Kadıköy’de gezerken 71 yaşındaki Y.Z.A. tarafından sözlü ve fiziki tacize uğradı.

KALÇASINA DOKUNDU

Mhyochi’nin kalçasına dokunarak elini tutup öpen adam, dakikalarca peşinden takip etti. Korku dolu anlar yaşayan Mhyochi, ağlayıp koşarak olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Canlı yayını on binlerce kişi izlerken, takipçileri şaşkınlık ve öfkeyle olayı takip etti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri ihbar sayan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerdeki kişinin 71 yaşındaki Y.Z.A.’yı gözaltına aldı.

SAMSUN’DA TACİZ

Bu olaydan kısa bir süre sonra, 19 Haziran 2025’te Hyojeong Park, Samsun’un Çarşamba ilçesinde başka bir taciz olayıyla karşılaştı. Canlı yayın sırasında bir kişi, H.S. (64), Park’ı ısrarla arabasına davet etti. Park, “Yürüyorum, teşekkürler, bay bay” diyerek teklifi reddetse de şahsın “Gel gezdireyim seni” gibi ısrarcı ifadeleri devam etti.

ORDU YOLUNDA TACİZ

Mhyochi, Ordu yolunda motosikletli bir kişi tarafından rahatsız edildi. Yaşadığı olayları canlı yayında aktaran yayıncı, yardım istemek zorunda kaldı.

Yabancı dilde iletişim kurmaya çalışan sürücü, “Deniz kenarına gidelim” teklifinde bulundu. Türkçeyi sınırlı şekilde anlayan Mhyochi, “Gitmem gerek” diyerek teklifi reddetti.

Israrını sürdüren motosikletli şahıs, bu kez telefonundaki çeviri uygulamasını kullanarak İngilizce konuşmaya başladı. Sürücü, yayıncıya “Birlikte gezelim mi?” mesajı gösterdi. Mhyochi ise gitmesi gerektiğini tekrar ederek sürücüyü reddetti.

Kaynak: Haber Merkezi