YKS maratonunun ilk oturumu sona erdi

Üniversite adayı 3 milyon 120 bin 875 adayın katıldığı YKS'nin birinci oturumu TYT saat 13.00'te sona erdi.

TYT sınavı saat 10.15'te başladı ve adaylara sınavda 120 soru için 165 dakika süre verildi.

Adaylara Türkçe Testi'nden 40, Sosyal Bilimler Testi'nden 20, Temel Matematik Testi'nden 40, Fen Bilimleri Testi'nden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltildi. TYT oturumu saat 13.00'de sona erdi.

İkinci oturum AYT ve üçüncü oturum YDT yarın yapılacak

YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ise yarın saat 10.15'te gerçekleştirilecek. AYT'de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek. Yarın öğleden sonra saat 15.45'te gerçekleşecek Yabancı Dil Testi (YDT) Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak. 80 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek.

AYT'ye 1 milyon 983 bin 766 aday, aynı gün saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum olan YDT'ye ise İngilizceden 218 bin 316, Arapçadan 5 bin 717, Almancadan 2 bin 849, Fransızcadan bin 172, Rusçadan 760 kişi olmak üzere toplam 228 bin 814 aday katılacak.

Kaynak: ANKA