Kartal'da depreme hazırlık kapsamında bir site yıkıldı

Olası İstanbul depremine karşı hazırlık çalışmaları kapsamında, Kartal'da riskli konutların yıkımı devam ediyor. Son olarak, 164 daireden oluşan ve 700’e yakın kişinin yaşadığı İlk Işık Sitesi’nin yıkımı törenle yapıldı. Törende konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, olası İstanbul depremini ciddiye aldıklarını kaydederek, “Tehlikenin farkındayız ve bu tehlikeye karşı hazırlıklı olmak için gereken her şeyi yapacağız. Ancak unutmayalım ki, en büyük gücümüz birlik ve dayanışmadır” dedi.

Soğanlık Yeni Mahalle’de gerçekleştirilen yıkım törenine, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in yanı sıra; Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Ali Baştan ve Kentsel Dönüşüm Müdürü İlkin Güneş Eraslan Baybora ile birlikte çok sayıda site sakini katıldı.

'HAZIRLIKLI OLMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ'

İstanbul depremi gerçeğiyle herkesin yüzleşmek zorunda olduğunu kaydeden Başkan Gökhan Yüksel şunları söyledi:

“İstanbul depremi, hepimizin hayatını derinden etkileyebilecek bir gerçeklik ve bu gerçeği görmezden gelmek artık mümkün değil. Bu nedenle, Kartal Belediyesi olarak, şehrimizin güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için kararlı bir şekilde çalışıyoruz. Bugün burada, İlk Işık Sitesi'nin yıkım töreninde bir araya gelmemizin nedeni, bu bölgedeki riskli konutların dönüşümüne yönelik önemli bir adım atmak. 164 daireden oluşan ve 700'e yakın insanın yaşadığı bu site, deprem riski altında olan yapılardan biriydi. Ancak biz, Kartal halkının güvenliğini sağlamaya kararlıyız. Bu yıkım töreni, sadece bir bina değil, aynı zamanda bir toplumun geleceği için bir dönüm noktasıdır. Bu dönüşüm sürecinde, Kartal halkının her bir ferdiyle yakın işbirliği içinde olacağız ve onların ihtiyaçlarını ve endişelerini dikkate alarak adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. İstanbul depremiyle ilgili olarak, tehlikenin farkındayız ve bu tehlikeye karşı hazırlıklı olmak için gereken her şeyi yapacağız. Ancak unutmayalım ki, en büyük gücümüz birlik ve dayanışmadır. Bu zorlu süreçte birbirimize destek olmalı, birlikte hareket etmeliyiz"