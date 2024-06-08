Yağış alarmı! Ankara için uyarı üstüne uyarı

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Valiliği, kentte yaşayan vatandaşları kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışa karşı uyardı.

Yağış alarmı! Ankara için uyarı üstüne uyarı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve Ankara Valiliği, öğle saatlerinden itibaren Ankara il genelinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirterek vatandaşları uyardı.

ABB ve Ankara Valiliği, Ankara'da öğle 12.00'den akşam saat 21.00'e kadar gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi. Yağışla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı ABB ve Ankara Valiliği, vatandaşları tedbirli ve dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: ANKA

Etiketler
Sağanak yağış Meteoroloji Hava Durumu
2.sezon iddiaları doğru çıkmadı. NOW TV dev bütçeli diziyi bitiriyor 2.sezon iddiaları doğru çıkmadı. NOW TV dev bütçeli diziyi bitiriyor
NOW TV'de beklenmedik değişiklik. Artık ekranda başka bir isim yer alacak NOW TV'de beklenmedik değişiklik. Artık ekranda başka bir isim yer alacak
Canlı yayında eniştesini bıçakladı Canlı yayında eniştesini bıçakladı
Motosikletin çarptığı sulama işçisi hayatını kaybetti Motosikletin çarptığı sulama işçisi hayatını kaybetti
ÇOK OKUNANLAR
Benzin ve motorine dev zam geliyor Benzin ve motorine dev zam geliyor
İYİ Parti ile ilgili canlı yayında flaş iddia: 4 milletvekili AKP'ye geçecek İYİ Parti ile ilgili canlı yayında flaş iddia!
Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış geliyor Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış geliyor
Resmi Gazete'de yayımlandı: O araçlara yüzde 40 ek vergi getirildi! O araçlara yüzde 40 ek vergi getirildi!
Bakanlık Gerçek Gündem'i hedef aldı, kamu bankalarında son atamalar haberimizi doğruladı! Kamu bankalarında son atamalar haberimizi doğruladı