Yağış alarmı! Ankara için uyarı üstüne uyarı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve Ankara Valiliği, öğle saatlerinden itibaren Ankara il genelinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirterek vatandaşları uyardı.

ABB ve Ankara Valiliği, Ankara'da öğle 12.00'den akşam saat 21.00'e kadar gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi. Yağışla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı ABB ve Ankara Valiliği, vatandaşları tedbirli ve dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: ANKA