Motosikletin çarptığı sulama işçisi hayatını kaybetti

Gaziantep'te arkadan gelen motosikletin çarptığı sulama işçisi, yaşamını yitirdi.

Son Güncelleme:
> <

Gaziantep'te tankerle refüj sulaması yaptığı esnada arkadan gelen motosikletin çarptığı sulama işçisi, hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerine doğru Şehitkamil ilçesi Beykent Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, büyükşehir belediyesi kent estetiği biriminde sulama işçisi olarak çalışan Kalender Karayılan'a (45), tankerle refüj sulaması yaptığı esnada arkadan gelen motosiklet çarptı.

Feci kaza sonrası 5 çocuk babası Karayılan ile motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan Kalender Karayılan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün tedavisi sürerken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Gaziantep İşçi
Son Güncelleme:
Kızılcık Şerbeti'nde neler oluyor? En etkili oyuncu diziye veda etti Kızılcık Şerbeti'nde neler oluyor? En etkili oyuncu diziye veda etti
Halıya sarılı cesedi denizden çıkarılmıştı: Yeni detaylar ortaya çıktı Halıya sarılı cesedi denizden çıkarılmıştı
Canlı yayında eniştesini bıçakladı Canlı yayında eniştesini bıçakladı
Kız çocuğuna sokak ortasında dehşeti yaşattılar! Lüks araçla kaçırmaya çalıştılar Kız çocuğuna sokak ortasında dehşeti yaşattılar!
Ay'a giden ilk astronotlardandı: Uçak kazasında öldü Ay'a giden ilk astronotlardandı: Uçak kazasında öldü
Tüm magazin bunu konuşuyor! Konu ise Barış Arduç ile Hande Erçel Tüm magazin bunu konuşuyor! Konu ise Barış Arduç ile Hande Erçel
ÇOK OKUNANLAR
Benzin ve motorine dev zam geliyor Benzin ve motorine dev zam geliyor
İYİ Parti ile ilgili canlı yayında flaş iddia: 4 milletvekili AKP'ye geçecek İYİ Parti ile ilgili canlı yayında flaş iddia!
Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış geliyor Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış geliyor
Resmi Gazete'de yayımlandı: O araçlara yüzde 40 ek vergi getirildi! O araçlara yüzde 40 ek vergi getirildi!
Bakanlık Gerçek Gündem'i hedef aldı, kamu bankalarında son atamalar haberimizi doğruladı! Kamu bankalarında son atamalar haberimizi doğruladı