Canlı yayında eniştesini bıçakladı

Kocaeli'de bir kişi, sosyal medya hesabından canlı yayın açarak eniştesini bıçakladı.

Son Güncelleme:
Canlı yayında eniştesini bıçakladı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir şüpheli, önüne koyduğu satır ve 2 bıçağı göstererek, sosyal medya hesabından canlı yayın açtı. Küfürler eden ve "Cesareti olmayan izlemesin" ifadelerini kullanan zanlı, yayında bir süre gözden kaybolduktan sonra eniştesini bıçakladı.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Nida Sokak’ta bulunan ikamette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özgür U., sosyal medya hesabından canlı yayın açtı. Yayın sırasında evinin bahçesinde önüne koyduğu satır ile 2 bıçağı gösteren ve "Cesareti olmayan izlemesin" diyen Özgür U., yaklaşık 30 dakika boyunca "Namus Belası" şarkısı ile yayın yapmayı sürdürdü. Bahçeye giren annesi bıçakları görünce almaya çalışsa da başarılı olamadı. Küfürler ederek, "İkisi buraya gelecek" diyen Özgür U., eniştesi Ertuğrul D.’yi görünce yanına koşarak, görüntüden kayboldu. Bir süre sonra tekrar görünen Özgür U., yüzü ve vücudu kanlar içinde küfür ederek yayını kapattı.

Eniştesini defalarca bıçaklayarak ağır şekilde yaraladığı öğrenilen Özgür U., polis ekipleri tarafından yakalandı, eniştesi E.D. ise hastaneye kaldırıldı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Bıçaklı Saldırı
Son Güncelleme:
Kız çocuğuna sokak ortasında dehşeti yaşattılar! Lüks araçla kaçırmaya çalıştılar Kız çocuğuna sokak ortasında dehşeti yaşattılar!
Show TV'den beklenmedik hamle. Bahar dizisinin yerine yeni program Show TV'den beklenmedik hamle. Bahar dizisinin yerine yeni program
Bir süredir ortalıkta yoktu. Farah Zeynep Abdullah'ı mahkemelik edecek sözler Bir süredir ortalıkta yoktu. Farah Zeynep Abdullah'ı mahkemelik edecek sözler
Ay'a giden ilk astronotlardandı: Uçak kazasında öldü Ay'a giden ilk astronotlardandı: Uçak kazasında öldü
ÇOK OKUNANLAR
İYİ Parti ile ilgili canlı yayında flaş iddia: 4 milletvekili AKP'ye geçecek İYİ Parti ile ilgili canlı yayında flaş iddia!
Benzin ve motorine dev zam geliyor Benzin ve motorine dev zam geliyor
Resmi Gazete'de yayımlandı: O araçlara yüzde 40 ek vergi getirildi! O araçlara yüzde 40 ek vergi getirildi!
Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış geliyor Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış geliyor
Bakanlık Gerçek Gündem'i hedef aldı, kamu bankalarında son atamalar haberimizi doğruladı! Kamu bankalarında son atamalar haberimizi doğruladı