Yine Tekel faciası: Kurşun yağdırdılar, ambulansı arayanın başında şişe kırdılar

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki tekel bayisinde, ödeme yapılmadığı gerekçesiyle başlayan tartışma silahlı saldırıya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralandı.

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Yine Tekel faciası: Kurşun yağdırdılar, ambulansı arayanın başında şişe kırdılar

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki bir tekel bayisinde, sabaha karşı silahlı saldırı yaşandı.

İddiaya göre, markete gelen 3 kişi, poşet dolusu alışveriş yaptı.

Ancak müşteriler ödeme yapmak istemedi.

Bu duruma tepki gösteren iş yeri sahibi O.G., kurşunların hedefi oldu.

Olay esnasında büfe sahibinin yanında bulunan 1 kişi de tekme ve yumruklu saldırıya uğradı. Saldırganlar, ambulansı arayan komşu esnaf A.D.’nin kafasında ise içki şişesi kırdı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

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