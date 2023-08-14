İYİ Partili Kürşad Zorlu hedef göstermişti; Patrikhane'den Sümela açıklaması

İstanbul Rum Patrikhanesi, Meryem Ana Yortusu'nun hükümetin izniyle son 10 yıldır olduğu gibi bu sene de Trabzon'daki Sümela Manastırı'nda yapılacağını, bazı siyasetçiler tarafından dini faaliyetlerinin hedef gösterilmesinin kendilerini üzdüğünü bildirdi.

İstanbul Rum Patrikhanesi'nin yazılı açıklamasında, Meryem Ana Yortusu'nun tüm dünyada Hristiyanlar tarafından 15 Ağustos'ta kutlandığı anımsatıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Her sene 15 Ağustos'ta tüm dünyada Hristiyanlar tarafından kutlanan Meryem Ana Yortusu'nu bizler de memleketimizde birçok kilisede kutluyoruz. Hükümetimizin izniyle son 10 yıldır olduğu gibi bu sene de Patrikhanemiz yortuyu Meryem Ana'ya adanmış olan Sümela Manastırı'nda yapacaktır.

Son günlerde bazı siyasetçiler tarafından dini faaliyetimizin hedef gösterilmesi bizi derinden üzmüştür. Sadece birkaç saatliğine bayramımızı kutlamak için gideceğimiz Trabzon ziyaretimiz siyasi söylemlerle hedef haline getirilmiştir. Bu topraklarda asırlardır yaşayan bir millet olarak bize karşı yapılan bu haksız söylemleri kınıyoruz. Devletimize güvenimiz tamdır."

Yarın Trabzon Sümela Manastırı'nda düzenlenecek ayini İstanbul Rum Patriği Bartholomeos yönetecek.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, 15 Ağustos’ta Sümela Manastırı’nda yapılacak "Meryem Ana yortus yininin iptal edilmesini istemişti. İktidara Lozan Antlaşması maddelerini sıralayan Zorlu, "15 Ağustos 1461, Trabzon’un Fatih Sultan Mehmet tarafından fetih tarihidir… Türkiye karşıtı kesimler ise bunu adeta bir matem günü olarak görürler" iddiasını gerekçe olarak sundu. Zorlu, Sümela'da yapılacak ayinin Lozan ile belirlenen yetki alanı dışında olduğunu söylemişti.