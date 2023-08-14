Ayaş Belediye Başkanı Demirbaş hayatını kaybetti

Karaciğer rahatsızlığı ve böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş kurtarılamadı.

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Ayaş Belediye Başkanı Demirbaş hayatını kaybetti

Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, karaciğer rahatsızlığı ve böbrek yetmezliği nedeniyle bir süreden beri Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören 72 yaşındaki Demirbaş, hayatını kaybetti.

Demirbaş'ın cenazesinin yarın Ayaş'ta toprağa verileceği belirtildi.

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