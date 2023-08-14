Gaziantep'te vahşet: Köpekler tarafından parçalanmış bebek cesedi bulundu!

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Kızılhisar mevkiinde boş bir arazide köpekler tarafından parçalanmış bebek cesedi bulundu.

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Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Kızılhisar mevkiinde bir üst geçidin altında köpekler tarafından parçalanmış bebek cesedi bulundu.

Dün öğle saatlerinde köprüden geçen vatandaş boş arazide sahipsiz sokak köpeklerinin bir şeyler yediğini fark etti. Daha sonra poşetin içerisinde bebek olduğunu fark eden vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

TAHMİNEN İKİ GÜN ÖNCE ARAZİYE TERK EDİLMİŞ

İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, poşete koyulmuş olan bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Bebeğin cansız bedeninin bir kısmının köpekler tarafından parçalandığı ve vücudunun kurtlandığı öğrenilirken, yeni doğmuş bebeğin tahminen iki gün önce boş araziye terk edildiği iddia edildi.

Gaziantep'te vahşet: Köpekler tarafından parçalanmış bebek cesedi bulundu! - Resim : 1

JANDARMA, ÇALIŞMA BAŞLATTI

Yeni doğduğu tespit edilen bebeğin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, jandarma, bebeği atanları bulmak için çalışma başlattı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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