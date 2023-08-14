Rapor: HDP neden 2023 seçimlerinin en net kaybedeni oldu? Kürt seçmen değişiyor...

Geride kalan 14-28 Mayıs seçimlerinin yankıları halen sürerken, akademisyen ve Kürt Tarihi dergisinin editörü Mesut Yeğen, seçimlerini HDP ve Kürt seçmenin çerçevesinden değerlendirdiği bir rapor kaleme aldı.

2023 seçimlerinin en net kaybedenenin HDP olduğunun altını çizen Yeğen, “AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimlerinden birinde kazanırken ya da en azından kaybetmezken, HDP her iki seçimde de kaybetti” ifadelerini kullandı.

'HDP'NİN YENİLGİSİ KÜRT SİYASETİNİ KUŞATMAYA BAŞLAYAN ÇERÇEVEYİ DÖNÜŞTÜREBİLİR'

Yeğen, HDP’nin yaşadığı kayıpların iki açıdan önemli olduğunun altını çizerek, “İlkin, Kürt seçmenlerin siyasi davranışında, kuvvetlenip kuvvetlenmeyeceği henüz meçhul olsa da, yeni eğilimlere, yeni yönelimlere işaret ediyor. İkinci olarak, HDP’nin yenilgisi hem Türkiye siyasetinin hem de Kürt meselesinin ve Kürt siyasetinin seyrinde kimi değişimlere yol açabilir. HDP’nin 2023 seçimlerinde aldığı yenilgi, 2015 Haziran seçimlerinin ardından Türkiye siyasetini, Kürt meselesini ve Kürt siyasetini kuşatmaya başlayan çerçeveyi dönüştürebilir” diye yazdı.

KÜRT SEÇMENİN TERCİHİNDE NE DEĞİŞTİ?

Yeğen, HDP’nin yenilgisinde, Kürt seçmenin siyasi tercihlerinde neyin değiştiğini ve nelerin değişebileceğini anlamak gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“HDP’nin 2023 seçimlerinde aldığı yenilgi, Kürt seçmenlerin siyasi davranışında gerçekleşen bir değişikliğin sonucu olduğu gibi bu değişikliğin devam edip büyüyebileceğini gösteren işaretler de taşıyor. Ancak, 2023 seçimlerinde Kürt seçmenlerin siyasi tercihlerinde neyin değiştiğini ve nelerin daha değişebileceğini anlayabilmek için önce Kürtlerin siyasi davranışının 2023 öncesi seyrini, bu seyirde yaşanan ana kopuşları ve bu kopuşların ardından öne çıkıp kalıcılaşan eğilimleri resmetmek gerekiyor.”

'90'LARDAN BERİ HAKİM OLAN DÖRT KARAKTERİSTİK DE DEĞİLME EĞİLİMİ GÖSTERİYOR'

Yeğen, 2023 seçimlerini geçmiş seçimlerle karşılaştırdığında ise şu sonuca varıldığını yazdı:

2023 seçim sonuçları karşılaştırmalı olarak değerlendirildiğinde görünen özetle şu:

"Kürt seçmen davranışına 1990’lardan beri hâkim olan dört karakteristik de değişme eğilimi gösteriyor. İlk olarak, Kürtler halen açık ara en çok Kürt partisine oy veriyor ancak giderek daha az. İkincisi, Kürtlerin bir dönem birinci parti olarak destekledikleri AK Parti’den 2015’te başlayan uzaklaşma eğilimleri devam ediyor. Üçüncü olarak, ‘diğer partilerden’ CHP, Kürt şehirlerinde henüz zayıf olmakla beraber, oy verilebilir parti hüviyetine kavuşmuş. Son olarak, Kürt seçmenlerin seçimlere katılma oranlarında azalma eğilimi hızlanmış durumda."

Yeğen’in kaleme aldığı raporun tamamı için tıklayın…