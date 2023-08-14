Ordu'da yemek yaparken canından oldu!

Ordu'nun Akkuş ilçesinde Gülperiye Eroğlu (73) evinin mutfağında yemek yaparken tüpgazın gaz kaçırarak parlaması sonucu alevler içinde kalarak yaşamını yitirdi.

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Ordu'da yemek yaparken canından oldu!

Ordu'nun Akkuş ilçesi Ortabölme Mahallesi'nde Gülperiye Eroğlu (73) evinin mutfağında yemek yaparken tüpgazın gaz kaçırarak parlaması sonucu alevler içinde kalarak kıyafetleri tutuştu.

Kendini son anda evden dışarı atan yaşlı kadına yakınları müdahale etti.

EVDE YANGIN ÇIKTI

Gülperiye Eroğlu evden çıktıktan sonra tüpgaz patlayarak evde yangın çıktı. Ev yanarken, ağır yaralanan yaşlı kadın Akkuş Devlet Hastanesine kaldırılarak yapılan ilk müdahalelerinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Gülperiye Eroğlu, Samsun'daki hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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