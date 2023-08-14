KESK'ten iş bırakma kararı

KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan, "16 Ağustos’ta KESK olarak iş bırakıyoruz" açıklamasında bulundu.

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KESK'ten iş bırakma kararı

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), 2024-2025 toplu iş sözleşmesi görüşmeleriyle ilgili taleplerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon verilerinin esas alınması durumunda 16 Ağustos'ta iş bırakma eylemi başlatacaklarını duyurdu.

"ÇALIŞMA SÜRESİ 35 SAATE DÜŞÜRÜLSÜN"

KESK, haftalık çalışma süresinin 40'tan 35 saate düşürülmesini ve 190 sayılı ILO Şiddet ve Taciz Sözleşmesi'nin onaylanmasını talep etti.

Hükümetin memur ve emeklilere teklifi: "İlk 6 ay için yüzde 14, ikinci 6 ay için 9" | Memur-Sen'den yanıt geldi: Mümkün değil!Hükümetin memur ve emeklilere teklifi: "İlk 6 ay için yüzde 14, ikinci 6 ay için 9" | Memur-Sen'den yanıt geldi: Mümkün değil!Ekonomi

Ayrıca en düşük memur maaşının 45 bin TL'ye çıkarılmasını, maaşlarda verilen ilave seyyanen ödeneğin mevcut taban aylık katsayısına dâhil edilmesini istedi.

KESK açıklamasında "Çalışma Bakanı iktidarın kamu emekçilerinin 2024-2025 tis taleplerine ilişkin ilk teklifini açıkladı. Buna göre: 2024 yılı ilk altı ayı için yüzde 14, ikinci altı ay için yüzde 9" ifadelerini kullandı.

İŞ BIRAKMA KARARI

KESK açıklamasında ayrıca 16 Ağustos'ta iş bırakacaklarını da açıkladı.

Açıklamada, "2025 yılı ilk altı ayı yüzde 6, ikinci altı ay için yüzde 5 olmuştur. Dağ fare bile doğurmamıştır! Bu teklif sefalet katlanarak devam etsin anlamına gelmektedir. Kabul etmiyoruz. Tüm emekçileri KESK'in 16 Ağustos'ta gerçekleştireceği eyleme destek vermeye davet ediyoruz" denildi.

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