Hükümetin memur ve emeklilere teklifi: "İlk 6 ay için yüzde 14, ikinci 6 ay için 9" | Memur-Sen'den yanıt geldi: Mümkün değil!

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin, 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7’nci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri ikinci toplantısı bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılıyor.

Toplantı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, hükümetin zam teklifini "2024'ün ilk 6 ayı için yüzde 14, ikinci 6 ayı için 9; 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 6, ikinci 6 ayı için yüzde 5 zam önereceğiz" diye açıkladı.

KÜMÜTALİF ARTIŞI AÇIKLADI

Işıkhan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

- Masaya taraflar olarak değil paydaşlar olarak oturduk. Kamu görevlilerinin geneline ilişkin tekliflerin ön müzakeresi yapıldı. Müzakere aşamasına gelmiş bulunmaktayız.

- Tarafların uzlaşısıyla başarıyla neticelendireceğiz.

- 967 madde üzerinden görüşmeleri sürdüreceğiz.

- 2024-2025 toplu sözleşmeleri çerçevesinde kamu işveren heyeti olarak 2024 yılı ilk 6 ay için 14, ikinci 6 ay için 9, 2025 ilk 6 ay için 6, ikinci alı 5 olarak teklifimizi açıklıyorum.

2024 Ocak ayında enflasyonu dikkate aldığımızda yüzde 42'yi bulan artış öngörülmüştür. 2024'ün ikinci altı aylık dönemde kümülatif artış yüzde 54'ün üzerinde olacaktır. Temennimiz odur ki, paydaşlar da uzlaşı içinde imzalayalım.

MEMUR-SEN'DEN YANIT

Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, hükümetin teklifini onaylamalarının mümkün olmadığını söyledi. Yalçın, Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisinin 10 puan altında olan teklifin gözden geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

Ali Yalçın, süreçten beklentilerinin anlaşma çıkması olduğunu da belirtti.

MEMUR-SEN'İN TALEBİ NEYDİ?

Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için 3'er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti.

Konfederasyon, 2025 için ise 6'şar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem