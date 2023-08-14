Altın fiyatlarında son durum: Gram altın sert düştü!

Küresel piyasalar, dünya genelinde devam eden enflasyon ve resesyon endişeleriyle haftaya negatif bir seyirle başlarken, hafta boyunca takip edilecek yoğun makroekonomik veri gündeminin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Öte yandan Pasifik okyanusunun iki yakasında yer alan dünyanın en büyük ekonomileri ABD ve Çin'in ekonomik gidişatına ilişkin belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ediyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bu gelişmelerle altının gram fiyatı, bin 665 liradan işlem görüyor. Ayrıca altın fiyatları değer kaybederek Temmuz başından beri en düşük seviyesine yaklaştı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalarda, çeyrek altın 2 bin 740 liradan, Cumhuriyet altını 11 bin 40 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATINDA SINIRLI ARTIŞ

Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 1.915 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem