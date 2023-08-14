Boğaziçi Üniversitesi’nde onlar da 'yurtsuz' kaldı: 43 kulüpten ortak bildiri

Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan ‘kayyum rektör’ Naci İnci yönetimi, aralarında depremzede öğrencilerin de bulunduğu yaklaşık binden fazla öğrenciyi yurtsuz bıraktı. Yaklaşık bin 200 öğrenciyi açıktan bırakan kayyum yönetimin bulduğu çözüm ise okuldaki kulüplerin yıllardır kullandığı odaları boşaltmak oldu. Üniversitede bulundan 43 kulüp ise kulüp odalarının taşınma kararına karşı ortak bir bildiri yayımladı.

TÜM KULÜPLER TAŞINMA KARARINA KARŞI

Bildiride üniversite öğrencilerinin sosyal, sportif, kültürel faaliyetlere eşit bir şekilde ulaşma hakkı olduğu, bu çalışmaların akademik ortama katkı sağladığı ve bu nedenle kulüplerin üniversitenin merkezi bir konumunda olması gerektiği belirtildi.

Bunun yanı sıra Boğaziçi Üniversitesi’nin etik ilkelerine aykırı biçimde alınan bu kararın, öğrenci katılımı sağlanarak yeniden değerlendirilmesi için kulüpler adına dilekçe verildi. Ancak 4 Ağustos tarihli dilekçe yanıtında kulüplerin taşınmaya yönelik itirazı kabul edilmedi.

“YÖNETİM ÖĞRENCİLERİ KAMPÜSTEN UZAKLAŞTIRIYOR”

Kulüp odalarının Güney Kampüste bulunan, geçmişte Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği’nin (BÜMED) kullandığı binalardan birinin bodrum katına taşınması planlanıyor.

Öğrenciler, bu binanın yoğunlukla vakit geçirdikleri Güney Meydan’dan uzak ve kulüplerin ihtiyaçlarını karşılamaktan da yoksun olduğunu belirtiyor.

Kulüp üyeleri, okul yönetimiyle yaptığı görüşmelerde binanın, çalışmalarını gerçekleştirmek, teknik malzemelerini ve arşivlerini saklamak için gerekli altyapıya sahip olmadığını belirtiyor.

Yönetim, bu koşulların sağlanacağını söylerken binada herhangi bir altyapı çalışmasına başlanmadığı görülüyor. Buna rağmen kulüp odalarının 18 Ağustos tarihinde tahliye edilmesi planlanıyor.

“YÖNETİM ÖĞRENCİLERİ KAMPÜSTEN UZAKLAŞTIRIYOR”

Öğrenciler, yönetimin öğrencileri kampüslerden uzaklaştırmak için kulüp odalarının taşındığını söylüyor:

“Kulüp odalarının taşınması, yönetimin öğrencileri kampüslerden uzaklaştırmaya yönelik politikalarının çok önemli bir parçası çünkü biz birtakım görüşmelerde uzun vadede yönetimin bizi çıkarttığı yurt binasını ve güneydeki kız yurdunu fakülteye çevirmek istediğini de öğrendik. Böylece Boğaziçi’nin sembolikleşen kampüsünde barınma imkânı kalmayacağı için bir gününün tamamını kampüste geçiren hiçbir öğrenci olmayacak.”

SADECE 100 ÖĞRENCİ BARINABİLECEK

Güney Kampüste yer alan 1. Erkek Yurdu’nun ilk katında yirmi yedi kulübün kullandığı on beş kulüp odası bulunuyor.

Planlar, buradaki kulüp odalarını yurt odalarına çevirip yaklaşık 100 öğrencinin bu odalarda "üç katlı ranza" sistemine geçerek barınmasını öngörüyor. Kulüp odalarının yurda çevrilmesi hâlinde bile binden fazla öğrencinin nerede barınacağı hala belirsiz.

YÖNETİM TÜM ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE KAPALI

Öğrenciler, çözüm önerilerini Kulüpler Arası Kurul ve Öğrenci Temsilciliği Kurulu aracılığıyla yönetime sundu. Öğrenciler, yönetimi konteyner yurt yapımı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile buluşturdu, deprem güçlendirmesi olan yurtların bu sene yıkımının ertelenmesini önerdi. Ancak yönetim, çözüm önerileri hayata geçse dahi, öğrencilere kulüp odalarının taşınacağını bildirdi. Kulüplerin Güney Kampüste bulunan 1. Erkek Yurdu’ndaki eski odalarına dönebileceğine dair ise bir taahhüt verilmedi.

Kaynak: Gerçek Gündem