Gaziantep'teki grevde zafer işçilerin: "Birleşe birleşe kazandık!"

Gaziantep’te çalıştıkları fabrikanın teklif ettiği zam miktarını kabul etmeyen yüzlerce tekstil işçisi, topluca iş bırakarak grev başlattı.

Organize sanayi bölgesinden kent merkezine yürümek isteyen işçilere, valilik talimatıyla polis engel oldu. Gelen zamla birlikte 14 bin 500 lira olarak belirlenen maaşla geçinemediklerini ifade eden işçiler, maaşlarının 15 bin 500 liraya yükseltilmesini, her bayram için ayrı ikramiye ve Pazar mesailerinin asgari ücret üzerinden değil de gerçek ücret üzerinden verilmesini talep etti.

Bugün işçilerle bir araya gelen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca’nın girişimleri sonrasında grev sona erdi.

Karaca, Twitter hesabından paylaşımda bulunurak işçilerin kazandığını duyurdu. Karaca paylaşımında "Şireci işçisi kazandı! Taleplerini büyük oranda kabul ettiren işçiler, kazanımlarını birliklerini koruyarak elde ettiler, işçilerin hepsinin iradesinin karar sürecine yansıması için temsilcileriyle birlikte karar verme ısrarıyla kazandılar. #15000 TL ücret + 300 TL devamsızlık primi # Pazar mesaisi aylık ücretin yüzde 10'u # İki bayramda üçer yevmiye bayram ikramiyesi # Greve katıldığı için hiçbir işçi işten atılmayacak # Direnişte geçen günlerin yarısı ücretli sayılacak Ve işçiler yarın sabahtan itibaren iş başı yapacak. Tüm Başpınar işçileri için çok önemli bir deneyim oldu. Birleşe birleşe kazandık!" dedi.