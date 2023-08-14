Adana'da orman yangını

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Adana'da orman yangını

Adana'nın İmamoğlu ilçesin bağlı Pekmezci Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

MÜDAHALE SÜRÜYOR

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına havadan ve karadan müdahale etmeyle başladı. Yangını söndürmek için belediye ekipleri karadan, orman ekipleri ise helikopter ve uçak ile havadan çalışmalarına devam ediyor.

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